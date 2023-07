Nuevo paro de subtes: cuándo será y a qué líneas afectará

Nuevo paro en los subtes. Los metrodelegados anunciaron una nueva medida que se llevará a cabo el miércoles 19 y afectará a todas las líneas entre las 10 y las 13. La medida fue tomada como reclamo por la presencia de asbesto, un material cancerígeno, en las formaciones y estaciones de la red, como también al pedido de reducción de la jornada laboral. Según informaron delegados del gremio, las medidas consistirán en aperturas de molinete de 9 a 10 de la mañana en las estaciones San Pedrito de la A, Rosas de la B, Constitución de la C, Congreso de Tucumán de la D, Facultad de Derecho de la H y Virreyes de la E; y luego de 10 a 13 interrupción total de todas las líneas de Subte y premetro. Comunicado oficial “Emova continúa manifestando su disposición al diálogo, sosteniendo que la reducción de la jornada semanal de 36 a 30 horas resulta inviable sin afectar la operación de la red de Subte”, reiteraron a través de un comunicado difundido. Desde Emova indicaron que trabajan activamente “en un plan de desasbestización en continuidad con el proceso” y sostuvieron que la Dirección General de Protección del Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio de la ciudad confirmó que “de acuerdo a las medidas realizadas las condiciones son adecuadas para el desarrollo de la actividad”. Subtes línea B. Foto: Na “Las trabajadoras y los trabajadores del subte continuaremos reclamando la reducción de la semana laboral para estar menos expuestos al asbesto”, afirmó la secretaria de prensa de Agtsyp, Andrea Salmini, y dijo que estás nuevas medidas son una consecuencia de “no haber recibido ninguna propuesta de las empresas Emova y Esbace”. “Desde 2018, que descubrimos la presencia del material cancerígeno asbesto, han fallecido tres compañeros, 87 están afectados, 2150 trabajadores están en vigilancia médica de por vida y una pasajera está afectada”, denunció Salmini. Por su parte, la empresa Emova acuso al gremio de “generar perjuicio a los usuarios de manera directa” y aseguraron que la compañía “continúa manifestando su disposición al diálogo”.

