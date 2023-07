Cascallares y Fabiani inauguraron nuevas aulas en el Centro Integrador Comunitario de Marmol

Mariano Cascallares y Juan Fabiani inauguraron nuevas aulas en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de la localidad de José Mármol, que serán utilizadas para brindar asistencia y capacitación a las vecinas y vecinos de nuestro distrito. Dicha institución, ubicada en la intersección de las calles Frías y San Luis, no solo amplió sus instalaciones sino también sus servicios. En el lugar se habilitaron dos espacios, uno de las cuales se destinará para el funcionamiento del “Programa Nacional Primeros Años” cuyo objetivo apunta al desarrollo infantil integral y el fortalecimiento de prácticas de crianza, y otro para la capacitación sobre la fabricación de bloques de cemento (ladrillos), y la puesta en marcha de un proyecto productivo. En la ocasión Cascallares y Fabiani recorrieron las flamantes instalaciones construidas a través de una cooperativa de trabajo del distrito, y además conocieron las maquinarias y herramientas destinadas para el desempeño de dos bloqueras. Durante la jornada, Cascallares destacó la importancia de ampliar las instalaciones del Centro Integrador de Mármol, con nuevas aulas destinadas a brindar más servicios para la comunidad, promoviendo el desarrollo local, la inclusión social, siempre con el firme objetivo de “mejorar la calidad de vida de los vecinos de Almirante Brown”. Cabe señalar que en la sala asignada para la iniciativa de zona de crianzas comunitarias funcionará un espacio de juego y de acompañamiento a las familias o referentes afectivos para el fortalecimiento de lazos y el cuidado y enseñanza de los y las niñas de 0 a 4 años. Participaron de la jornada en representación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Laura Berardo y la directora de Desarrollo Humano, Paola Rezano; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos de Alte Brown, Bárbara Miñán; la concejala a cargo del Instituto Municipal de Economía Social (IMES), Ivanna Rezano; la directora de Abordaje territorial del Instituto Municipal de Economía Social, Nilda Chamorro y coordinadora del CIC, Luciana López, entre otros. Además del titular de la Federación Unión Nacional de Cooperativas Argentinas de Trabajo, (FUNCAT), Martin Villalba.

