Incendio en una cooperativa de Lomas de Zamora

Se registró este domingo un impresionante incendio en un depósito de una cooperativa ubicada en Villa Fiorito, en el partido de Lomas de Zamora, donde trabajaban varias dotaciones de bomberos intentando apagar el fuego. Se trata de un depósito de nylon y cartón. Vecinos del lugar y miembros de la cooperativa de cartoneros denunciaron que el siniestro podría ser “intencional”, y pidieron ayuda al municipio. “No había forma de que esto se prenda fuego porque hoy no había nadie trabajando”, dijo una de las trabajadoras en diálogo con C5N.

