Brown: 44 mil vecinos se aplicaron la vacuna anti gripal y el municipio profundiza la campaña

El Municipio de Almirante Brown informó que más de 44 mil vecinos y vecinas ya se aplicaron la vacuna antigripal y convocó a las personas comprendidas dentro del grupo de riesgo a inmunizarse en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) comunales. “Gracias al trabajo articulado con Nación y Provincia estamos avanzando a buen ritmo con la vacunación antigripal y seguimos convocando a que nuestros vecinos y vecinas se acerquen a nuestros CAPS de lunes a viernes, de 8 a 18 horas para concretar la inoculación”, sostuvo Mariano Cascallares. Desde la Secretaría de Salud local indicaron que actualmente se está vacunando a todos los grupos priorizados, es decir personal de salud, docentes, niños y niñas de 6 a 24 meses, embarazadas en cualquier trimestre de gestación, puérperas de hasta diez días, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo que acrediten esta condición y mayores de 65 años. La vacuna es libre y gratuita y tiene como principal objetivo reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por el virus influenza en la población de riesgo. En este sentido, para recibirla, los vecinos y vecinas deberán asistir sin turno previo a los CAPS de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, o bien a los hospitales provinciales Arturo Oñativia y Lucio Meléndez. También se aplican en los operativos territoriales como el Programa “Llegando” y en la sede de la Cruz Roja. Cabe mencionar que las patologías consideradas como factores de riesgo son la obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos, trasplantados o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis.

