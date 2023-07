Brown: lanzan nuevos cursos para el trabajo en economía del conocimiento

El Municipio de Almirante Brown informó que se encuentra abierta la preinscripción online a los Cursos de Formación para el Trabajo en Economía del Conocimiento, con el objetivo de seguir brindando herramientas y capacitaciones a los vecinos y vecinas del distrito. Desde la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional local explicaron que las preinscripciones se realizan de forma online a través del siguiente link https://linktr.ee/produccionbrown, donde podrán elegir el curso e informarse sobre sus correspondientes días y horarios. Las capacitaciones se realizarán en la sede del Centro de Formación Profesional e Innovación Productiva (CEFIP) de Burzaco, ubicado en Junín, esquina Tomás Guido, y están destinadas a vecinos y vecinas mayores de 18 años. “Para nosotros es un orgullo seguir sumando cursos y herramientas gratuitas vinculadas a las nuevas tecnologías y a la economía del conocimiento para que nuestros vecinos y vecinas se formen y tengan más herramientas a la hora de incorporarse al mercado laboral y también de potenciar sus propios emprendimientos”, remarcó Mariano Cascallares. En esta oportunidad los cursos disponibles son “Manejo de Herramientas Digitales” con varias opciones de cursada, entre ellas los lunes de 10 a 12 horas o de 13 a 15, y también los viernes de 10 a 12 o de 13 a 15. También está disponible “Marketing Digital”, los lunes de 15 a 17 horas; “Introducción a la Programación”, los martes de 10 a 12 horas; “Programación de Aplicaciones Web”, los miércoles de 13 a 15 horas; “Big Data y Análisis de Datos”, los miércoles de 10 a 12 horas. Una vez que los vecinos y vecinas elijan el curso de su interés, deberán completar un formulario y posteriormente serán contactados vía Whatsapp para confirmar la vacante. Cabe mencionar que todos los cursos son presenciales, con cupo limitado, y además cuentan con una hora virtual asincrónica durante la cursada.

