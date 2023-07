ANSES atiende los sábados para iniciar trámites jubilatorios

De esta manera, más de 100 oficinas y puntos de atención en todo el país abrirán sus puertas este sábado 20 de mayo de 8 a 14 horas, para que más de 3.500 argentinas y argentinos que cumplen los requisitos comiencen su trámite jubilatorio de forma simple, gratuita y sin intermediarios. Cómo sacar turno para iniciar trámites jubilatorios en ANSES Para realizar el trámite debe solicitarse un turno en www.anses.gob.ar, Trámites y Servicios, Turnos, Solicitar un turno y elegir Plan de Pago Deuda Previsional – Asesoramiento. Hasta el momento, se iniciaron más de 50.000 trámites de jubilación a través del Plan de Pago de Deuda Previsional, que fue sancionado por ley y comenzó a funcionar el pasado 10 de abril. El plan de pago posibilita que regularicen la deuda previsional y puedan acceder a la jubilación aquellas personas en edad jubilatoria que no lleguen a cumplir el requisito de los 30 años registrados. Se estima que unas 800.000 personas que tienen la edad pero no los 30 años de aportes podrán acceder a una jubilación.

Both comments and pings are currently closed.