Rige el paro de colectivos convocado por la UTA: a qué líneas afecta y en qué lugares

Tras un día de febriles negociaciones para destrabar el conflicto sin lograr una solución, rige desde las 00 de hoy el paro de colectivos que afecta a distintos distritos del país, incluyendo al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida es llevada adelante por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y afecta a aquellas líneas “que no cumplan con el pago del aumento salarial resuelto y acordado para trabajadoras y trabajadores”. En un comunicado que vio la luz a la noche del jueves, el gremio dijo: “Hemos verificado el incumplimiento en determinadas empresas del AMBA, La Plata, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Misiones y Tucumán. Como expresamos, se procederá a la retención de tareas en aquellas empresas que incumplan el pago del aumento salarial”. “No permitiremos a los grupos monopólicos que pretenden ejercer presión sobre las Autoridades Nacionales para obtener mayores recursos económicos, que generen su discusión en los espacios y las instancias adecuadas, y no utilicen a los trabajadores y a los usuarios como rehenes de sus pedidos sectoriales”, aduce la UTA en el texto. A qué distritos afecta el paro de colectivos AMBA

La Plata

Corrientes

Entre Ríos

Santa Fe

Formosa

Misiones

Tucumán A qué distritos no afecta el paro de colectivos Bahía Blanca

Catamarca

Chaco

La Rioja

Córdoba

Comodoro Rivadavia

Jujuy

La Pampa

Mar del Plata

Mendoza

Neuquén

Río Negro

Rosario

Salta

San Juan

San Luis

San Nicolás de los Arroyos

Santa Cruz

Santiago del Estero

Trelew. Paro adelantado Este jueves, en tanto, un numeroso grupo de líneas de colectivos que circulan por la Capital Federal y el Gran Buenos Aires paralizaron sorpresivamente sus actividades desde las 16 y dejaron a millares de personas sin servicio, en el marco del conflicto de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Las líneas, alrededor de 180, pertenecen a la empresa DOTA y fuentes oficiales dijeron que se trata de “un lock out patronal”. Las líneas afectadas en el AMBA son: 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 20 – 21 -23 – 24 – 25 – 28 – 31 – 44 – 50 – 51 – 56 – 57 – 74 – 76 – 79 – 84 – 91 – 99 – 101 – 106 – 107 – 108 – 117 – 130 – 135 – 146 – 150 – 161 – 164 – 168 – 177 y 188-256 – 263 – 271 – 299 – 370 – 384 – 385 – 388 – 403 – 405 – 421 – 429 – 435 – 503- 514- 520 y 570. Los voceros dijeron que a las empresas “se les depositó en las últimas horas” el dinero reclamado como compensaciones y para hacer frente a los aumentos salariales pactados en la última ronda paritaria, pero “están abonando los sueldos al valor anterior y están al límite de la defraudación”. Las fuentes oficiales dijeron que “hay empresas que pagan y otras que no pagan” los aumentos correspondientes y admitieron que hay disparidad en ese sentido. Tampoco descartaron que sea una forma de “presión” de las compañías que podrían pretender “una nueva estructura de costos y más margen de ganancias”, y destacaron que recientemente hubo un aumento de valor de los pasajes. Qué líneas de colectivos paran este viernes Si bien no se detalló qué líneas cesarán sus actividades durante la jornada del viernes, desde el sector se cree que puede tratarse de un paro total. La UTA exige en este contexto el cumplimiento de las resoluciones de ambas carteras y del acuerdo alcanzado con la Fatap. En caso de no acatar las disposiciones ministeriales, la organización llevará a cabo el paro desde el primer minuto del viernes. “En atención a ello, informamos que exigiremos el cumplimiento tanto de la referida Resolución Conjunta de Trabajo y Transporte, como del acuerdo alcanzado con la FATAP, con lo que, de no cumplirse con los referidos instrumentos por parte de las empresas obligadas, se procederá a la retención inmediata de tareas a partir de las 00 horas del día Viernes 7 de julio del corriente.”, concluye el comunicado oficial. Foto Ignacio Petunchi El reclamo salarial de la UTA Las cámaras empresarias y el gremio habían acordado que los choferes de colectivos que prestan servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en el interior del país accederían en julio a un nuevo básico salarial de $348.800. El acuerdo salarial que es subsidiado con fondos de los ministerios de Transporte y Trabajo, Empleo y Seguridad Social estableció elevar el salario básico retroactivo a abril a $262.000 y una suma fija no remunerativa y por única vez de $32.000. En mayo el básico se estableció en 284.000 pesos, en junio en 320.000 pesos y en julio prevé un piso de 348.800 pesos, mientras que en agosto será de 380.192 pesos y en septiembre, de 414.409 pesos.

