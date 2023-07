Gobierno suspende a Whirlpool del Ahora 12 por no cumplir con Precios Justos

La Secretaría de Comercio suspendió a la compañía para que comercialice sus productos a través del programa en las grandes tiendas ya que incumplió el acuerdo de precios. La Secretaría de Comercio, a cargo de Matías Tombolini, suspendió a la empresa Whirlpool del programa Ahora 12 a raíz de que el fabricante de electrodomésticos no cumplió con el acuerdo que preveía sumar sus productos a Precios Justos, tal como estaba estipulado. Al acordar la continuidad del programa Ahora 12, el Gobierno había establecido que las empresas debían cumplir con el acuerdo de precios para poder incluir sus productos en el plan de ventas en cuotas a tasas subsidiadas. Sin embargo, la Secretaría de Comercio detectó que en el caso de Whirlpool no fue así.

