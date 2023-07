El municipio profundiza la entrega de mobiliario a escuelas de Brown

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y con la Nación, informó que durante el primer trimestre del año ya concretó la entrega de 80 aulas para equipar a las escuelas primarias, secundarias, técnicas y de educación especial de nuestro distrito. Vale destacar que cada aula está compuesta por un conjunto de 15 mesas y 30 sillas. Desde la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología local precisaron que en total durante la actual gestión ya se entregaron en total 1.200 mesas y 2.400 sillas para equipar a 33 establecimientos educativos de todos los niveles educativos. “Seguimos llevando equipamiento como mesas y sillas a las escuelas de distintas modalidades gracias al trabajo y apoyo del Gobierno Provincial y también de la Nación con el objetivo de fortalecer y potenciar nuestra educación pública inclusiva y de calidad”, explicó Mariano Cascallares. Esta importante iniciativa se materializa en el marco de un programa que prevé la entrega total de 150 aulas antes de fin de año, de las cuales ya se entregaron unas 80. Cascallares explicó que “en algunos casos es un aula por escuela y en otros entre dos y cuatro, dependiendo la situación de cada establecimiento, salvo en la Escuela Técnica N°5 de Rafael Calzada, cuyas obras de puesta en valor y ampliación finalizaron recientemente, donde se entregaron 12 aulas de mobiliario”. Recientemente, la entrega se llevó adelante en las escuelas primarias N°3 (Burzaco), N°14 (José Mármol), N°25 (Rafael Calzada), N°42 (Claypole), N°24 (Glew), N°82 (Glew), N°16 (Adrogué), N°1 (Adrogué), N°66 (Don Orione), N°74 (Don Orione), N°10 (Claypole), N°13 (Burzaco), y N°8 (Ministro Rivadavia). También en las secundarias N°11 ( Adrogué), N°21 (Burzaco), N°40 (San José), N°51 (Burzaco), N°59 (Glew), N°60 y N°79 (Rafael Calzada), N°55 (Glew), N°73 (Glew), N°39 (Adrogué), N°67 (José Mármol), N°4 (Claypole), N°41 (Burzaco), N°33 (Malvinas Argentinas), N°64 (Longchamps) y N°76 (Longchamps). Otros de los establecimientos que también fueron equipados son el Centro Educativo Complementario N°801 de Burzaco; la Escuela Técnica N°2 de Glew, y la Escuela de Educación Especial N°506 de José Mármol. Finalmente, el intendente interino de Almirante Brow, Juan Fabiani, subrayó que esta iniciativa se “continuará replicando en las próximas semanas en distintas escuelas del distrito, gracias al trabajo articulado con Nación y Provincia”. Es importante remarcar que muchas de las mesas y sillas entregadas fueron producidas íntegramente por la Fábrica de Mobiliario Escolar bonaerense, reactivada en los últimos meses.

Both comments and pings are currently closed.