Varias líneas de colectivos pararon desde la tarde y la UTA lo hará en algunas provincias

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó el cese de tareas de 24 horas a nivel nacional a partir de esta medianoche en los servicios de corta y media distancia de todas las empresas del país que “incumplen el pago del aumento salarial resuelto y acordado” para esos sectores, informó la comisión directiva nacional que encabeza el dirigente Roberto Fernández. “Se verificaron los incumplimientos en empresas del AMBA, La Plata, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa y Tucumán, donde habrá paro. La Uta no permitirá a los grupos monopólicos que presionen al Gobierno nacional para obtener beneficios”, aseguró, al indicar que el paro se cumplirá en esos distritos. El sindicato destacó en un comunicado que “los aumentos fueron acatados y cumplidos en Bahía Blanca, Catamarca, Chaco, La Rioja, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Jujuy, La Pampa, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Rosario, Salta, San Juan, San Luis, San Nicolás de los Arroyos, Santa Cruz, Santiago del Estero y Trelew, por lo que el transporte y servicio de pasajeros está allí garantizado y será normal”, puntualizó. –

