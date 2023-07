River le ganó 2-0 a Colón y acaricia el título

River venció a Colón, de Santa Fe, por 2 a 0, con total autoridad, y dio un paso fundamental hacia el título, cuando le restan tan sólo cuatro fechas para definirse la Liga Profesional de Fútbol. El uruguayo Nicolás De La Cruz, con una definición exquisita de tiro libre, y el ex Colón, Lucas Beltrán fueron los goleadores del puntero del campeonato en un Monumental copado por 86 mil hinchas.

