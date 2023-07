En Julio zoonosis multiplica los operativos de castración en instituciones

El Municipio de Almirante Brown informó que durante la primera quincena del mes de julio el Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis realizará operativos de castración de perros y gatos en instituciones barriales de Adrogué. Los animales castrados también serán vacunados contra la rabia y desparasitados. Tal como lo viene haciendo en las instituciones de las diferentes localidades y barrios del distrito, el Municipio continúa descentralizando los servicios otorgados a través del programa de castraciones gratuitas. “Sumamos nuevos operativos gratuitos de castración y este mes nuestro Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis operará en las instituciones barriales de Adrogué”, expresó Mariano Cascallares, al tiempo que subrayó el compromiso de seguir replicando la iniciativa en todo Almirante Brown para el control ético de la población de perros y gatos. Se prevé que, para cada una de las jornadas de castración, se otorgarán un total de 50 turnos. Para ello, las y los vecinos deberán registrar a sus perros y gatos a partir las ocho horas en el lugar elegido. Solo se atenderá por orden de llegada y con el animal presente. Según informaron desde la Comuna, los animales deben tener ayuno de 12 horas de líquidos y sólidos. Es obligatorio además trasladar a los gatos dentro de una bolsa de red (como las de cebolla); y llevar una manta para cada animal que se atienda. Las hembras preñadas o en celo se castran igual, siempre a partir de los cinco meses de edad. Los operativos de castración se llevarán adelante en las siguientes fechas y lugares: El viernes 7 de julio en la entrada del Shopping Boulevard, (frente al Sodimac) en General Paz entre Hipólito Yrigoyen y Pellegrini. El sábado 8, la jornada tendrá lugar en el Playón (ex tránsito), ubicado frente a Plaza Brown. El lunes 10 y martes 11, en Scout Corpus Christi, Conscripto Bernardi, entre Espora y Erezcano. El miércoles 12 y jueves 13, la propuesta arribará al Club Estrada Gregorio, ubicado en Zorrilla 100, entre Amenedo y las vías del ferrocarril. Finalmente, el viernes 14 y sábado 15 la jornada se llevará adelante en la Sociedad de Fomento Vattuone, Avellaneda 1700. Cabe señalar que durante la segunda quincena de julio, los operativos tendrán lugar en Burzaco oeste.

