Cascallares y Fabiani participaron del acto por le 150° aniversario de la escuela N°3 de Burzaco

En un emotivo acto, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, participaron de la celebración por el 150° Aniversario de la Escuela Primaria N°3 “Bernardino Rivadavia” de la localidad de Burzaco, el establecimiento educativo más antiguo de nuestro distrito. La jornada se llevó adelante en la escuela ubicada en 25 de Mayo N°876, donde Cascallares y Fabiani fueron recibidos por la directora de la institución, Melisa Corchio, junto con las vicedirectoras Mayra Muñoz y Griselda Armendaris. Dijeron presente también la vicepresidente primero del Consejo General de Cultura y Educación, Silvio Maffeo, y el consejero General de Cultura y Educación provincial, Diego Julio Martínez. “Estamos muy contentos de poder compartir este día tan importante con la comunidad educativa de la Escuela Primaria N°3 de Burzaco, la primera escuela de Almirante Brown. Está cumpliendo 150 años y es una alegría decir presente en este momento histórico con alumnos, familias, docentes y directivos”, subrayó Mariano Cascallares Cabe mencionar que la escuela fue fundada en julio de 1873 durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, en tanto que el partido de Almirante Brown fue creado el 30 de septiembre de ese mismo año. Por tal motivo, dicho establecimiento educativo es considerado el primero de la historia del distrito. El acto La actividad comenzó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino a cargo de la Banda de Música de la Armada Argentina, dirigida por la oficial Ledesma, y continuó con el descubrimiento de tres placas conmemorativas: una del cuerpo docente y personal auxiliar, otra del equipo de conducción directivo y otra del Pueblo y Gobierno de Almirante Brown. La jornada continuó con emotivas palabras de la directora Melisa Corchio, con una acción de gracias del cura párroco presbítero Osvaldo Mouriño y con la lectura del proyecto de Ordenanza que declara de Interés Municipal el 150° Aniversario de esta institución tan importante por parte del Concejo Deliberante local. Luego fue el turno de que la ex directora de la escuela que ejerció el cargo durante 20 años, Alicia Mastropiero, expresara unas palabras, y también la entrega de reconocimientos a vecinos y vecinas de la comunidad educativa de la escuela. Entre ellos, la propia Alicia Mastropiero; la Dra Noemí Rina Casas, odontóloga que atendió entre 1954 y 1974 el primer consultorio de Odontopediatría bonaerense que funcionaba en este establecimiento; la docente Claudia Fabro, que se desempeñó como maestra de grado durante 25 años; la docente Marian Goitea, que trabajó como profesora de educación física por 21 años; la auxiliar Blanca Fernández, que estuvo en la escuela 28 años, y Miguel Chalela, quien lleva la labor del transporte escolar desde el año 1972. Durante la jornada, llena de color y festividad, el Municipio entregó también un kit informático compuesto por computadora, monitor e impresora, y también uno multimedia conformado por equipo de audio, micrófono, televisor y cañón proyector. La actividad tuvo su broche de oro con un show artístico a cargo de la vicedirectora Mayra Muño, que incluyó un espectáculo de las danzas Escondido y Chacarera con percusión. De la actividad participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; la subsecretaria de Educación, Paula Falcón; el director General de Relaciones Institucionales Educativas, Ezequiel Mars, y la delegada de Burzaco, Andrea Capasso. También dijeron presente el jefe Regional de Inspección Escolar, Leonardo Lafflitto; la jefa de Educación Distrital de Inspección Escolar, María Inés Centurión, y la inspectora nivel Primario, Ángeles Tornari, además de consejeros escolares, concejales, representantes del Instituto Belgraniano y de la Asociación Cultural Sanmartiniana.

