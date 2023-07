Paro de subte escalonado este miércoles: horarios y líneas afectadas

Tal cual anunció el lunes, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) realiza este miércoles un paro escalonado que afectará a todas las líneas de la Ciudad de Buenos Aires. En su comunicado oficial los metrodelegados volvieron sobre el reclamo “para reducir la semana laboral para estar menos expuestos al asbesto”, que es una sustancia cancerígena que abunda en las formaciones. Los metrodelegados anunciaron las “medidas de autodefensa en el subte y premetro” para el 5 de julio. Paro de subte: horarios y líneas afectadas La línea E y el Premetro dejarán de funcionar de 5.30 a 10.

Las líneas A y B dejarán de funcionar de 10 a 14.30.

Las líneas D y C dejarán de funcionar de 14.30 a 19.

La línea H dejará de funcionar desde 19 hasta el cierre de la jornada, cerca de la medianoche. El anuncio se produjo horas después de la audiencia en la Cámara de Diputados de la Nación en la que estaba previsto que los metrodelegados expusieran sobre el escenario que se vive en el subte a causa del asbesto. Con las consignas “Por un subte libre de asbesto” y “El asbesto mata”, los metrodelegados convocaron a “todos al Congreso” para acompañar la audiencia pautada en la Sala 2 del Anexo C de la Cámara baja. Desde finales de marzo, el gremio realiza sucesivos paros como parte de un “plan de lucha” en el que reclaman una “reducción de la jornada con dos francos, para reducir la exposición al asbesto, cambio de flotas contaminadas y reposición de personal faltante”. Los metrodelegados denunciaron en varias oportunidades a la empresa concesionaria Metrovías-Emova y al Gobierno de la Ciudad por el “incumplimiento de normas y acuerdos internacionales, de leyes nacionales y fallos de la Justicia en relación al cancerígeno asbesto”.

Both comments and pings are currently closed.