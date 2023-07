La UTA llamó a un paro nacional de colectivos para este viernes

La Unión Tranviarios Automotor adelantó que si las empresas no cumplen la resolución salarial conjunta establecida por los ministerios de Trabajo y Transporte, interrumpirán el servicio de colectivos de corta y media distancia el viernes. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó a un nuevo paro nacional de colectivos de corta y media distancia para este viernes. La medida seguirá firme mientras las empresas no cumplan la resolución conjunta de los ministerios de Trabajo y Transporte donde determinaron un acuerdo de salarios para el interior y para el área metropolitana. En un comunicado, la asociación liderada por Roberto Fernández, hizo hincapié sobre “la vigencia y exigibilidad de la resolución conjunta, que determinó las escalas salariales para los trabajadores del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y del interior tras el acuerdo con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap)”. En caso de que la medida de fuerza se concrete, ante el potencial incumplimiento del pago de las escalas salariales solicitadas, el paro afectará a todos los servicios de corta y media distancia del país. “Las diferencias existentes entre el sector empresario y la autoridad de aplicación son completamente ajenas e independientes de los salarios de los trabajadores, quienes no pueden ni deben esperar disposiciones reglamentarias, convenios o rendiciones para percibir sus haberes. No pueden ser rehenes de la problemática del servicio”, afirmó. La UTA exigió el cumplimiento de esa resolución de ambas carteras de Estado y del acuerdo alcanzado con la Fatap, y advirtió que de no producirse por parte de las empresas desde el primer minuto del viernes comenzará una retención de tareas nacional.

