El municipio avanza con la pavimentación de 60 cuadras

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con el Gobierno bonaerense, sigue avanzando con nuevas obras de pavimentación en 60 calles de las localidades de San José, San Francisco Solano, Burzaco, Malvinas Argentinas y Glew, en el marco de una iniciativa que busca generar nuevas conectividades entre los distintos barrios, escuelas, centros de salud y espacios públicos. Las pavimentaciones están compuestas de una capa de rodamiento de hormigón H30 y actualmente los trabajos se concentran en la localidad de San José, donde se está trabajando en nueve cuadras de la calle El Cardenal entre Amenedo y Jorge. “Seguimos llevando adelante el plan de pavimentación más importante de la historia de Almirante Brown. En esta oportunidad con más de 60 calles gracias a un convenio con el Ministerio de Infraestructura bonaerense, acercando más conectividad y potenciando la transitabilidad en distintos barrios de San José, Burzaco, Malvinas Argentinas y Glew”, remarcó Mariano Cascallares. En esa misma localidad se pavimentarán también cuatro cuadras de la calle 30 de Septiembre, entre La Torcaza y El Cardenal; cuatro cuadras de La Torcaza, entre Aráoz de Lamadrid y Amenedo; tres cuadras de Piedrabuena entre El Tordo y Calandria; dos de El Tordo entre Piedrabuena y Jorge; y cuatro más de Mitre, entre Tierra del Fuego y La Torcaza. En la calle Tierra del Fuego se trabajarán cuatro cuadras entre Amenedo y Bynnon y una entre Garay y Gaboto. También una cuadra de La Pampa entre Bynnon y Mitre; y una cuadra de El Picaflor, entre Bynnon y Nother, y una más entre Rosales y Jorge. En Solano, asimismo, se trabaja sobre una cuadra de El Hornero entre Azopardo y Falucho y tres entre Falucho y Humberto Primo. Estas mejoras, realizadas en articulación con el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires buscan propiciar nuevas conectividades entre los distintos barrios, escuelas, centros de salud y lugares de recreación, proporcionando una mayor seguridad peatonal para los vecinos y vecinas y también desde el aspecto vial. En Burzaco, las obras se ejecutarán en una cuadra de Carlos Viel, entre Junín y Tilcara; dos cuadras entre Guatambú y Newton, y dos cuadras más entre Florida y Buenos Aires. También se trabajará en dos cuadras de la calle Tomas Guido, entre Intendente Carmona y Coihue; dos de Coihue, entre Viel y Cuyo; y una de Tilcara entre Junín y Buenos Aires. Por su parte, en Malvinas Argentinas, se pavimentarán distintos tramos de las calles Magnolia, entre ellas cinco cuadras de Capitán de Fragata Moyano y Polonia, y una entre Serrano y Macedonio Rodríguez. También una cuadra de Portugal, entre Timbó y Ombú, una más entre Magnolia y Acacias, y una entre Acacias y Luis María Drago. Lo mismo ocurrirá con la cuadra de Acacias, entre Polonia y Serrano. Por último, en lo que respecta a Glew, se trabajará en las cinco cuadras de Gobernador Arias, entre Cané y Capitán Olivera; y dos de Zeballos (Yapeyú), entre las avenidas Espora y República Argentina.

