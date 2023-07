Presentan herramientas para potenciar la producción de las Pymes del Parque Industrial

Autoridades de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía de la Nación, junto a Mariano Cascallares y Juan Fabiani presentaron importantes herramientas de financiamiento para potenciar la producción y el crecimiento de las pymes que funcionan en el Parque Industrial de Burzaco. La jornada comenzó con una visita a la empresa Barbieri, ubicada en Luis María Drago N°1382, donde Cascallares, Fabiani y el director de la empresa, Walter Barbieri, recibieron al subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, Tomás Canosa, y al subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo, Leandro Gorgal. Allí recorrieron las instalaciones de esta importante planta industrial, que cuenta con 250 trabajadores, y que se dedica fundamentalmente a la provisión de materiales constructivos focalizados en el sistema de construcción en seco. Luego firmaron un convenio para otorgar una línea de financiamiento que permita seguir potenciando su producción. Posteriormente, las autoridades se trasladaron hasta la sede del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown (SIPAB) donde se presentaron herramientas y diferentes líneas de financiamiento para fortalecer e incrementar el trabajo de las 300 pequeñas y medianas empresas que forman parte del Parque Industrial browniano. Esta importante línea de créditos del Ministerio de Economía de la Nación, ejecutada a través de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, incluye la posibilidad de financiamiento para potenciar a las distintas pymes y también beneficios impositivos, capacitaciones y herramientas digitales. “Seguimos sumando herramientas para nuestro Parque Industrial browniano, que con sus 300 pequeñas y medianas empresas, constituye uno de los motores productivos de la Región. Por eso junto, a la Nación y Provincia trabajamos en favor de las PyMEs con medidas que impactarán positivamente en los más de 13.000 trabajadores y trabajadoras que forman parte del SIPAB”, destacó Mariano Cascallares. Por su parte, Tomás Canosa, destacó que “además de recorrer la industria Barbieri donde acompañamos con el programa Desarrollo Productivo PyME para modernizar sus procesos para mejorar la calidad de sus productos y aumentar el volumen de producción, también nos reunimos con representantes de pymes del Municipio para escuchar sus necesidades y poner a disposición los programas que trabajamos para acompañarlas en sus proyectos”. En la reunión, dijeron presente, por parte de la Subsecretaria de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía de la Nación, el director Nacional de Gestión y Política Pyme, Pablo Bercovich; el asesor Legal de la Subsecretaría PyME, Federico Martínez; el asesor de Productividad, Lucas Peiró; la asesora de Financiamiento, Ayelén Utrilla y la coordinadora de Planificación y Monitoreo de Proyectos de la Secretaría de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales del Ministerio de Economía, Mariana San José. Por parte de las industrias del SIPAB estuvieron representantes de las industrias: Molber, Jucani, Andariega, Zincasur, Carluccio, Lujumar, Acualaf, Vitrocoat, Metalconf, Citrolac, Genrod, Roll Paper, Bekaert Textil, Diransa, Poligsa, Bagues, Kallay y Barbieri. Finalmente, del Municipio de Almirante Brown dijeron presente el secretario de Producción, Formación Profesional y Empleo, Federico Sassone; la presidenta de la Comisión del Parque Industrial del Concejo Deliberante, Cristina Vilotta, y la directora de Desarrollo Industrial, Gabriela Pellegrini.

Both comments and pings are currently closed.