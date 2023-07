El programa “Ahora 12” incorporó el rubro espectáculos para las vacaciones de invierno

El Ministerio de Economía destacó este martes que el programa “Ahora 12”, que permite la adquisición de bienes y servicios producidos en el país, entre los rubros vigentes hasta el 31 de enero incorporó entradas para espectáculos durante las vacaciones de invierno, en una iniciativa tendiente a acrecentar el poder adquisitivo y mantener el consumo interno. “El programa Ahora12 para realizar compras en hasta 24 cuotas fijas se extiende hasta el 31 de enero próximo, para seguir financiando las compras con tarjeta a la tasa más baja del mercado. Además, ocho sectores no modifican sus precios”, destacó este martes el Ministerio de Economía a través de un comunicado. – El programa Ahora12 incluye 35 categorías de productos y servicios de origen nacional, como electrodomésticos de línea blanca, indumentaria, calzado, marroquinería, celulares, materiales para la construcción y hasta espectáculos para las vacaciones de invierno, entre muchos otros. El viernes, la Secretaría de Comercio, a través de la resolución 1041/2023, renovó el programa hasta el 31 de enero de 2024, plazo que podrá ser prorrogable. – TELAM SE 2022. Queda expresamente prohibida la utilización de este contenido sin citar la autoría de TELAM, la omisión de este requisito es violatorio del Régimen Legal de la Propiedad Intelectual, Ley 11.723. lo que habilita el reclamo de nuestros derechos por vía judicial.

