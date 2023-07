Cascallares y Fabiani entregaron más de 3000 tablets a alumnos de 19 escuelas primarias

Mariano Cascallares y Juan Fabiani llevaron adelante la entrega de otras 3.320 tablets junto a alumnos y alumnas de 4° y 5° grado de escuelas primarias de nuestro distrito, en el marco del “Conectar Igualdad Almirante Brown”. Este importante programa municipal tiene como finalidad la entrega de 13.905 tablets para potenciar la inclusión digital, la integración y el desarrollo a través de las nuevas tecnologías de la información. La iniciativa se realizó en el Microestadio “Diego Armando Maradona” del Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, donde las autoridades encabezaron el cuarto de siete actos que se van a estar llevando a cabo en las próximas semanas. En esta oportunidad, se entregaron las tablets a estudiantes de 19 escuelas primarias, entre ellas la N°20, N° 50, N° 52, N° 55, N° 56, N° 59 de Burzaco; las N° 41 y N ° 65 de San Francisco de Asís; las N° 29, N° 51 y N° 57 de Solano; la N° 54 y N° 58 de Rafael Calzada; la N° 26, N° 30 y N° 60 de Longchamps; la N°61 de Malvinas Argentinas, la N°27 de José Mármol y la escuela N°31 de Glew. “Con la decisión de seguir trabajando por una educación pública de calidad, estamos llevando adelante la cuarta jornada de entrega de tablets en nuestro Polideportivo de Ministro Rivadavia con el objetivo de potenciar la inclusión digital y acercar esta herramienta tan valiosa a los alumnos y alumnas del distrito”, explicó Mariano Cascallares. Estos nuevos dispositivos se entregan a estudiantes de cuarto y quinto grado de escuelas primarias con la funda correspondiente y cuentan con cámara frontal y trasera, memoria RAM de 3GB, sistema Android, Wifi y bluetooth. Juan Fabiani, en tanto, remarcó que además de las recientes entregas de netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense, actualmente estamos “entregando tablets del programa local ‘Brown te Conecta’ para que las nuevas tecnologías estén a disposición de los alumnos en distintas etapas de su formación escolar”. De la jornada participó la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; la subsecretaria de Educación, Paula Falcón, y el director general de Relaciones Institucionales Educativas, Ezequiel Mars. También dijeron presente el jefe regional de Inspección Escolar, Leonardo Lafflitto, y la jefa distrital de Inspección Escolar, María Inés Centurión, entre otras autoridades.

