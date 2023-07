En julio vuelven los productos de calidad a precios accesibles del “Circuito de Ahorro Brown”

Este mes de julio vuelven a nuestro distrito los productos de calidad y los precios accesibles que ofrece el Municipio local a través del Programa “Circuito de Ahorro Brown”. Como todos los meses, las y los vecinos de Almirante Brown podrán adquirir productos -sin intermediarios- directamente de los emprendedores locales al mostrador accediendo a ofertas en las diversas ferias que la Comuna pone a disposición en los barrios del distrito. “Seguimos promoviendo nuevas alternativas de comercialización para que nuestros vecinos puedan comprar productos de calidad a precios accesibles, siempre de la mano de los emprendedores locales y de una economía social que sigue creciendo”, destacó Mariano Cascallares. De acuerdo a lo informado desde la Comuna, que conduce el intendente interino Juan Fabiani, para el mes de julio están previstas las siguientes actividades: El lunes 3 y martes 4 de julio dicha propuesta llegará a la plaza “Raúl Alfonsín”, Iglesia Paz y Córdoba, barrio Don Orione. El miércoles 5 y jueves 6, a la plaza “Claudia Molina”, ubicada en Lisandro de la Torre y Uruguay, Claypole. El viernes 7 y sábado 8 a la plaza “San Jerónimo”, Balboa y Rivadavia, Rafael Calzada. La propuesta llega también el lunes 10 y martes 11 de julio, a la plaza “CGT”, ubicada en Mitre y Santa Ana, San José. El miércoles 12 y jueves 13 a plaza “13 de Julio”, Rosa y Clavel, San Francisco Solano. El viernes 14 y sábado 15 a plaza “Ombú”, en Cervantes y Colombres, Adrogué. El lunes 17 y martes 18 de julio, la feria arribará a plaza “Eva Perón”, Sandoval y Lahille, Ministro Rivadavia. El miércoles 19 y jueves 20 a plaza “Carola Lorenzini”, en Palumbo y Medrano, Longchamps. El 21 y 22, estará en plaza “UOCRA”, Perón y Franklin, Glew. Finalmente, el lunes 24 de julio, llegará a la estación Claypole (Av.17 de Octubre y Nazca). El miércoles 26 a plaza “Puerto Argentino”, en Echagüe y Serrano, Malvinas Argentinas. Y el viernes 28 volverá a la estación de Claypole. En julio, todos los martes y viernes vuelve también el Mercado en tu Barrio a la estación de Longchamps, lado Este. Allí de 9 a 14 horas, se podrán adquirir frutas, verduras, pescados y productos de almacén. Además, los viernes regresa a la plaza Cerreti de Adrogué (Diagonal Toll y Cerreti), la Feria de Productores locales, en el horario de 10 a 14 horas. En tanto, los sábados, de 10 a 16, la propuesta vuelve a la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, en Av. Juan B. Justo 1000. En el lugar se venderán frutas, verduras, huevos, quesos de campo, dulces, panificados, conservas, salamines y más. Otra de las propuestas es el Mercado Multiplicar del Centro de Desarrollo Productivo “Incuba Brown” (Cruz del Sur y Uruguay, Burzaco), que está abierto de lunes a viernes 9 a 17 horas y los sábados 9 a 13. Allí se podrán comprar verduras, productos de almacén y limpieza, entre otros.

