Cascallares supervisó el despliegue de fuerzas federales en Brown

En el marco de la articulación en materia de prevención del delito entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Municipio de Almirante Brown, Mariano Cascallares supervisó un operativo de prevención en la localidad de José Mármol. Se trató de uno de los tantos procedimientos que se vienen llevando adelante en nuestro distrito a partir del “Comando Unificado Conurbano”. “Tenemos la decisión de continuar apoyando desde el Municipio de Almirante Brown el accionar preventivo del Comando Unificado Conurbano contando con fuerzas federales como la Policía Federal (PFA), Gendarmería (GNA), Prefectura (PNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para cuidar a nuestra gente”, remarcó Mariano Cascallares. Los procedimientos se llevaron adelante en distintas calles de la mencionada localidad como Erezcano, Jorge, Molina y República Argentina, entre otras, donde personal de Prefectura, PSA, Gendarmería y la Policía Federal pidieron la documentación correspondiente a los conductores y verificaron los antecedentes, tanto de los ocupantes como de los vehículos. En esa línea, Cascallares enfatizó que “gracias al trabajo mancomunado se está trabajando en todos los rincones de Almirante Brown para llevar tranquilidad a los vecinos y vecinas en los distintos barrios”. Cabe destacar que los controles fueron realizados en zonas estratégicas asignadas a partir del Mapa del Delito confeccionado por la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana local. Mariano Cascallares agregó que “mientras tanto desde la Comuna continuamos sumando herramientas para la prevención como las 1600 cámaras de monitoreo que tenemos en las localidades y en todas las líneas de colectivo locales, el nuevo Centro de Operaciones Muniucipal (COM), las Alarmas Municipales Comunitarias que estamos instalando en los barrios, los Tótems o Puntos Seguros en espacios públicos, en anillo digital de nuestro distrito y las cámaras lectoras de patentes entre muchas otras políticas públicas”, finalizó.

