Así son las boletas electorales de Unión por la Patria

Unión por la Patria dio a conocer este lunes las boletas electorales que se utilizarán en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto para los cargos nacionales en disputa en provincia de Buenos Aires. Incluyen los cargos de presidente, vicepresidente, parlamentarios del Mercosur, senadores y diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Sergio Massa como precandidato a presidente, acompañado por Agustín Rossi como precandidato a vice. Las fotos oficiales se tomaron durante una sesión que se realizó el miércoles pasado en el Complejo Art Media, ubicado en el barrio porteño de Chacarita. La Lista A Celeste y Blanca es encabezada porcomo precandidato a presidente, acompañado porcomo precandidato a vice. A continuación aparece la lista de precandidatos a parlamentarios del Mercosur por Distrito Nacional, donde el primer puesto es ocupado por la exministra de Cultura Teresa Parodi. En el segundo lugar figura el actual gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, y Victoria Donda en el tercer puesto. Los precandidatos a senadores nacionales son Eduardo “Wado” de Pedro y Juliana Di Tullio. La lista de diputados nacionales es liderada por Máximo Kirchner y Victoria Tolosa Paz. A continuación aparecen Mario Roberto Manrique y Cecilia Moreau. Impresión de boletas El Gobierno de la provincia de Buenos Aires determinó este lunes la suma de 2,92 pesos para la unidad de la boleta de 12 centímetros por 19 centímetros, como valor de referencia del aporte para la impresión de papeletas electorales correspondiente a las PASO del 13 de agosto próximo. La Resolución Nº 352-MGGP-2023 fue publicada hoy en el Boletín Oficial por el ministerio de Gobierno provincial, que requirió “a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires que comunique la nómina de agrupaciones políticas, directivos/as y apoderados/as de las mismas que oficialicen listas para las PASO, detallando categorías y distritos, así como el número de cuenta corriente abierto a efectos del depósito del aporte y el número de electores a fin de realizar el cálculo y liquidación”. En su artículo 3, la resolución estableció que “la transferencia de los montos resultantes de la aplicación del procedimiento contemplado en el artículo 32 segundo párrafo de la Ley Nacional Nº 26.57,1 y la presente, se realizará contra presentación de la/s factura/s correspondientes”. El artículo 4 dejó fijado que “el aporte para la impresión equivalente a una (1) boleta por elector dispuesto por el artículo 32 segundo párrafo de la Ley Nacional Nº 26.571 se depositará en la cuenta corriente abierta en el Banco de la Nación Argentina o Banco de la Provincia de Buenos Aires, a nombre de la agrupación política provincial y/o municipal que haya oficializado precandidaturas para las PASO y comunicadas por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires”. En el artículo 5 se expresó que “los fondos correspondientes a los aportes referidos en los artículos anteriores estarán disponibles para su imputación hasta el día 31 de diciembre del corriente año, correspondiendo a los/as directivos/as y apoderados/as instar el procedimiento para su pago”. En el artículo 6 se autorizó a la Dirección de Contabilidad jurisdiccional a efectivizar los aportes que demande el cumplimiento de la presente, dejando establecido que “el gasto será atendido con cargo a las partidas específicas que el presupuesto vigente le asigne a este Ministerio de Gobierno”.

Both comments and pings are currently closed.