Sergio Massa en su primer spot de campaña: “Gobernar es tomar decisiones”

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, lanzó este domingo desde las redes sociales su primer spot de campaña, en el que remarcó la idea de que “gobernar es tomar decisiones”. En el corto, que dura aproximadamente un minuto y medio, Massa habla con ciudadanos durante su recorrida de este fin de semana en la localidad bonaerense de San Martín. Así prometió que se va a “romper el alma” por el país en caso de ganar las elecciones, con foco en la situación económica por la inflación y la cercanía de los políticos con la gente. Massa lanzó su primer spot de campaña El primer spot de campaña del precandidato de UxP fue divulgado este domingo en redes sociales oficiales TikTok e Instagram, con un compilado breve del funcionario en una recorrida por el municipio de San Martín, de donde es oriundo. Massa dialogó con vecinos, que le pidieron que los políticos “b “No tengas dudas de que me voy a romper el alma para que, si soy presidente, sentir orgullo el día que me vaya”, expresó Sergio Massa en la charla que retrata el spot, con los vecinos de San Martín. En el video, el ministro de Economía destacó que Argentina es un “país fabuloso y tenemos que ordenar las prioridades, y eso es todo un trabajo”. ajen” al territorio al escucharlos atentamente en sus casas, en un clima de cercanía. En su alocución, el precandidato señaló que “toma decisiones todos los días” y que “gobernar es tomar decisiones que tienen que ver con mantener el funcionamiento de un país”.

