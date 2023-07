Plantaron 150 arboles nativos en homenaje por el aniversario de Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown cerró el Mes del Ambiente con una jornada de forestación en la que se plantaron 150 árboles autóctonos en conmemoración por el 150° aniversario de nuestro distrito. El encuentro, que tuvo lugar este sábado en la ribera del arroyo del Rey dentro del Parque Industrial de Burzaco, fue encabezado por Mariano Cascallares y también convocó a vecinas y vecinos que promueven el cuidado del ambiente y que se suman a estas acciones. La iniciativa surgió desde la Secretaría de Política Ambiental del Municipio y Hábitat en articulación con la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) que impulsa proyectos de múltiple intervención, en este caso para la construcción de Corredores Biológicos en arroyos y áreas industriales, con el objetivo de promover la restauración del ambiente. Las especies fueron aportadas por Acumar y la CEAMSE. La jornada se extendió de 10 a 13 horas y de ella participaron representantes de diferentes organizaciones socio-ambientales locales y de la Universidad de Lomas de Zamora, precisamente de la Facultad de Ciencias Agrarias que -juntamente con el área de Gestión Descentralizada de la Comuna- también viene realizando el censo de arbolado urbano de nuestro distrito. Pese al frío, fueron muchos los vecinos que decidieron sumarse a la propuesta en la que se plantaron -según lo informado por el Municipio que conduce el intendente interino, Juan Fabiani- 80 Molles negro, 10 Ombúes, 10 Anacahuitas, 15 Espinillos, 75 Sen del campo, 10 Tarumá, 15 Cambarás, 25 Cortadoras y 10 Guacos. “Este año, en conmemoración del 150 aniversario de Almirante Brown, cerramos el Mes del Ambiente con una jornada especial: plantamos árboles nativos en un encuentro que sirve para reflexionar sobre el impacto de nuestras decisiones cotidianas en el entorno, siempre buscando respuestas y renovando el compromiso de trabajar siempre para cuidar el ambiente”, expresó al respecto Mariano Cascallares. Vale señalar que esta propuesta enmarcada en el programa Brown Verde se suma a todas las acciones que lleva adelante la Comuna con el objetivo de promover un cambio social y cultural en la forma en la que nos relacionamos con el ambiente que nos rodea. Durante la jornada, además de la plantación de árboles, se pintó un mural alusivo con mariposas que polinizan a las plantas nativas. La obra estuvo a cargo del artista Manuel “Pilín” Andrada, que colabora en el grupo de muralismo del Instituto de las Culturas browniano. Mariano Cascallares indicó que también se emplazó un espacio de la Secretaria de Ambiente para visibilizar las acciones que se llevan adelante a través del programa Brown Verde que hacen al cuidado integral de nuestro entorno. Es para destacar que algunas empresas del Parque Industrial donaron insumos necesarios para la plantación de las especies, lo que hace que también formen parte y que estén representados todos los actores que quieren cuidar ese ambiente. Asimismo, cooperativistas que se encargan de cuidar la ribera del arroyo, participaron de una jornada de capacitación ya que las plantas nativas requieren un manejo diferenciado. Participaron, entre otros, el secretario de Política Ambiental y Hábitat de Alte Brown, Ignacio Villaronga, el director General de Ambiente de ACUMAR, Bruno de Alto, la directora de Fortalecimiento Comunitario y Promoción del Desarrollo, María José Parra y la coordinadora de Intervención Territorial, Hebe Lencina. En representación de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, dijo “presente” el secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Agrarias, Miguel Della Villa, entre otros, además de funcionarios del Municipio.

