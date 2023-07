SUBE con nuevo saldo negativo: de cuánto será desde el sábado

Desde este sábado 1° de julio rige un nuevo aumento en los pasajes de trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por lo que la gran pregunta es a cuánto pasa el saldo negativo en la tarjeta SUBE. A partir de este sábado el boleto mínimo de colectivo será de 50,05 pesos por lo cual el saldo negativo será de 200,20 pesos. Asimismo, se anunció que también se incrementará el monto máximo que un usuario puede tener en la tarjeta y ahora se podrá cargar hasta 4.800 pesos. Se trata del quinto mes consecutivo que los colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires sufren un aumento. Como en las anteriores ocasiones, las subas están sujetas ala evolución del índice de precios del INDEC. De esta manera el Ministerio de Transporte toma el indicador del ocho por ciento de inflación de mayo. Es importante mencionar que seguirá vigente el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social de la tarjeta SUBE. Esto indica que el boleto mínimo será de 22,55 pesos.

