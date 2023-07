Elecciones 2023: Wado de Pedro traspasa la organización a la Secretaría General de la Presidencia

El presidente Alberto Fernández y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, confirmaron este viernes el traslado de la Dirección Nacional Electoral (DINE) de la órbita de Interior a la Secretaría General de la Presidencia. Desde el Gobierno destacaron “que la anterior elección de 2021, organizada por Interior, aún en contexto de pandemia, contó con el escrutinio provisorio más rápido, transparente y ágil desde la vuelta de la democracia”.

