Cuándo empieza la veda electoral por las PASO

En el marco del calendario electoral de este año, el próximo domingo 13 de agosto se llevarán a cabo en todo el país las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en todo el país, por lo que como siempre habrá veda electoral. e prohíbe realizar actos públicos de campaña, el proselitismo electoral incluidos los avisos publicitarios y el reparto de boletas y la apertura y funcionamiento de locales partidarios (medida vale también para los posteos en redes sociales y la actividad online destinada a promover el voto de un candidato en particular); se prohíbe la publicación y difusión de resultados de encuestas o sondeos preelectorales, una medida que estará vigente hasta las 22 del domingo; la venta de bebidas alcohólicas quedará restringida a partir de las 0 del domingo; la portación de armas está prohibida durante la veda electoral y se prohíben los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral. Según consta en el sitio Argentina.gob.ar, en la veda electoral s); sla publicación y difusión de resultados de encuestas o sondeos preelectorales, una medida que estará vigente hasta las 22 del domingo; la portación de armas está prohibida durante la veda electoral y sn los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral. Desde cuándo es la veda electoral A las 8 de la mañana del viernes 11 de agosto comienza la veda electoral. A partir de ese momento se prohibirá el reparto de boletas y las actividades proselitistas, entre otras actividades. Desde entonces y hasta las 21 del domingo 13 de agosto, tres horas después de la finalización de los comicios, hay una serie de actividades que quedan prohibidas. Hasta cuándo rige la veda electoral La veda electoral se extenderá durante todo el fin de semana (viernes y sábado incluido), y recién se levantará a las 21 del domingo 13 de agosto, tres horas después de que hayan cerrado los centros de votación.

