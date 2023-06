Cascallares y Fabiani entregaron anteojos a estudiantes de San José, Burzaco y Adrogué

En el marco del programa Municipal “Niños a la Vista”, Mariano Cascallares y Juan Fabiani realizaron una nueva entrega de anteojos a niñas y niños de diversas escuelas primarias de gestión estatal de nuestro distrito. La entrega tuvo lugar en la Escuela N° 6 General Manuel Belgrano de Adrogué -ubicada en Seguí y Cordero- y contó con la participación de alumnas y alumnos de las instituciones educativas N° 5 y N° 12 de dicha localidad, la N° 36 de San José y la N° 52 de Burzaco, quienes recibieron sus lentes. Fueron, en esta ocasión, un total de 22 los estudiantes favorecidos con la iniciativa. “Cada entrega que realizamos nos llena el corazón, ya que podemos colaborar con la educación; sabemos lo importante que es y el gran progreso que tienen todos nuestros niños y niñas cuando tienen sus anteojos y por eso estamos contentos y orgullosos del programa que llevamos adelante desde el Municipio”, expresó Fabiani. En consonancia, Cascallares subrayó el poder darle continuidad al programa cuyo objetivo es la detección y tratamiento tempranos de los defectos visuales que “pueden ocasionar perjuicios en el aprendizaje y la socialización de los estudiantes, pudiendo llegar a ser causa de fracaso escolar”. Vale recordar que durante el año un equipo de la Secretaría de Salud del Municipio visita los primeros y segundos grados de las escuelas primarias públicas para efectuar evaluaciones de agudeza visual y, en caso de que los alumnos necesiten anteojos, se realizan los chequeos pertinentes para la confección de los mismos, los cuales se entregan de forma gratuita. El diseño de cada lente es elegido por cada estudiante. Cabe señalar que al programa, además de los controles de agudeza visual, se sumaron la revisión de peso, talla, cobertura de vacunas y estado nutricional de las y los niños. Desde la puesta en marcha de la propuesta municipal, hace siete años, han sido evaluados unos 32 mil estudiantes, y fueron entregados más de 8 mil anteojos. Participaron de la jornada de entrega el secretario de Salud local, Walter Gómez, su par de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y DD.HH, Bárbara Miñán, y el subsecretario de Planificación, Programación y Promoción de Salud, Leandro Degese, entre otros, funcionarios del Municipio; además de autoridades de la comunidad educativa, tales como la directora de la escuela anfitriona, Analía Sottosanto.

