Comenzó el llenado del Gasoducto Néstor Kirchner

Tal como había sido anunciado el viernes pasado por el Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía y Energía Argentina (Enarsa), este martes 20 de junio comenzó el proceso de llenado del Gasoducto Néstor Kirchner, mientras que el 9 de julio se realizará la inauguración oficial del primer tramo del ducto que transportará el gas producido en Vaca Muerta. El proceso de llenado del gasoducto responde a procedimientos habituales en este tipo de sistemas lo que involucra fases de barrido y presurización de las cañerías de forma progresiva. Las autoridades del área energética fijaron un cronograma de habilitaciones y puesta en marcha del primer tramo de 573 kilómetros, que va desde la localidad neuquina de Tratayén hasta Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires. El plan de llenado contempla que el 20 de junio se habilitará el tramo que va desde el kilómetro 0 de gasoducto hasta el kilómetro 29. El 25 de junio se habilitará el tramo que va desde el kilómetro 29 hasta el 61, a lo que se sumarán cuatro etapas más hasta la habilitación completa hasta Salliqueló. Por último, la inauguración oficial del primer tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner está prevista para el 9 de julio próximo.

