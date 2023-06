Paro de colectivos: ¿qué líneas no funcionarán este jueves 22 de junio?

La Unión de Tranvías Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportistas de Carga Automotor (FATAP) anunciaron un paro de colectivos por 48 horas para este jueves 22 de junio y viernes 23 de junio para el interior del país, en caso de que no lleguen a un acuerdo con las empresas y el Ministerio De Transporte por un aumento salarial para los trabajadores de estas zonas. Paro de colectivos: qué líneas no funcionarán este jueves 22 de junio Ante el anuncio de paro para el martes 14 de junio cancelado por El Ministerio de Trabajo y de Transporte publicaron una resolución conjunta excepcional que reconoce el reclamo de los trabajadores y el reclamo de aumento salarial; y se aseguró el pago de los colectiveros y de los servicios de transporte automotor del AMBA de jurisdicción nacional. Sin embargo, eso no sucedió con los del interior del país, debido a que no llegaron a un acuerdo y el paro se cumplió. En tanto, en los próximos días habrá nuevas reuniones y en caso de que no se solucione el conflicto, el jueves desde las 00 hasta las 24 horas del viernes 23 pararán las líneas de colectivos del país, a excepción de las del Área Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Neuquén, Río Negro y Chaco, que llegaron a un acuerdo.

