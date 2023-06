Elecciones en Chaco: oficialismo y oposición pelean voto a voto

El calendario de las elecciones 2023 en Argentina con las primerias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) se continúa llevando a cabo y, en esta oportunidad, fue el turno de la provincia de Chaco, que busca conocer a los candidatos que participarán de las generales para la gobernación. Jorge Capitanich busca reelegir nuevamente en las elecciones provinciales, donde también se definirá vicegobernador, diputados provinciales, intendentes y concejales el próximo 17 de septiembre. Con una asistencia del 52% del padrón en las urnas y en medio de un clima de conmoción por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, el oficialista Frente Chaqueño se impone con la lista "17 de octubre", compitiendo con el bloque opositor de Juntos por el Cambio, bajo las listas "Orden y Trabajo" y "Chaco cambia". Votó Jorge Capitanich y habló del caso Cecilia Strzyzowski A las 8 de la mañana, y en el marco de la inauguración de los comicios, el Gobernador de Chaco emitió su voto y brindó una conferencia de prensa. "Quiero decirles que hoy tenemos un muy buen tiempo en toda la provincia, los electores pueden expresarse libremente en PASO. Nosotros tenemos más de 3000 mesas habilitadas en distintos distritos educativos, estamos en un día pleno de participación democrática", destacó el también precandidato por la lista "17 de Octubre" del Frente Chaqueño. Sobre el caso Cecilia, Capitanich indicó: "Estamos en veda electoral, no tengo la más mínima intención de opinar sobre nada que no sean las elecciones". "En las provincias existen 5000 organizaciones sociales que generan 30.000 empleos y existe fiscalización del estado. El hecho policial es repudiable", lamentó el gobernador. El precandidato oficialista sostuvo que "no se puede transformar en un hecho político", y añadió: "Desde el dolor acepto todo. Es necesario diferenciar el dolor de un hecho gravísimo respecto a una cuestión que tiene que ver con lo institucional. El poder judicial en Chaco es autónomo e independiente". Quiénes son los precandidatos en las PASO de Chaco En este marco, con un total de 998.377 electores -2,82% del padrón nacional-, la provincia de Chaco eligió en estas PASO a los candidatos que en las generales de la provincia aspirarán a los cargos de gobernador y vice; 16 diputados provinciales, intendentes y autoridades de concejos municipales El padrón provincial para estos comicios estuvo compuesto por 497.701 electores varones y 500.676 mujeres, de acuerdo a los datos difundidos por el Tribunal Electoral chaqueño. Para la categoría de gobernador y vicegobernador hubo diez precandidatos que se presentaron en representación de ocho frentes o partidos: El oficialista Frente Chaqueño compite con dos listas: "17 de octubre", encabezada por los actuales gobernador y vice, Jorge Capitanich y Analía Rach Quiroga; y la lista "Siglo 21", que lleva a Ismael Walter Espinoza como precandidato a gobernador y Cepriano Arizaga como compañero de fórmula.

Por la oposición, el principal polo competidor del oficialismo provincial es Juntos por el Cambio, que compite con dos listas: "Orden y Trabajo", encabezada por el empresario algodonero Juan Carlos Polini, acompañado por Delfina Veiravé como vice, y la lista "Chaco Cambia", que postula un binomio compuesto por Leandro Zdero y Silvana Schneider.

La Corriente de Expresión Renovada (CER) lleva al actual intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, como precandidato a gobernador acompañado por Lidia Viviam Polini.

El actual embajador argentino en Paraguay y ex gobernador (2015-2019), Domingo Peppo, encabeza el Frente Unidos por la Gente, y tendrá como vice a Nicolás Gabriel Matta.

El ex gobernador interino (2013-2015) Juan Carlos Bacileff Ivanoff, es precandidato único a gobernador por el Frente Integrador, con César Picón como vice.

Alfredo "Capi" Rodríguez, es el único precandidato que se presenta por el espacio La Libertad Avanza, que en el orden nacional encabeza el diputado nacional Javier Milei, y estará secundado por Ileana Aguirre.

Libertarios en Acción es encabezada por Rubén Galassi y Marta Viviana Kassor, como precandidatos a gobernador y vice.

Por el Partido del Obrero (PO), se presenta en la lista única del Frente de Izquierda, que postula a César Germán Báez junto a Samanta Ariela Salas.

