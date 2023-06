Cascallares y Fabiani entregaron escrituras a vecinos de Glew, Longchamps, Calzada, Claypole, Burzaco, Malvinas y San José

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezaron un emotivo acto de entrega de escrituras junto a vecinos y vecinas de las localidades de Glew, Longchamps, Malvinas Argentinas, Rafael Calzada, Claypole, Burzaco, y San José. La emotiva actividad se desarrolló en la Casa de la Cultura, donde las autoridades entregaron estos importantes documentos junto con el Director de Acciones Escriturarias de la Subsecretaría de Hábitat de la Provincia de Buenos Aires, Ariel Trovero. De esta manera, gracias al trabajo mancomunado entre el Municipio, los escribanos regularizadores y el Gobierno provincial se logró consolidar en el marco de la Ley 24.374 un derecho fundamental que es el de la vivienda propia junto a 68 familias brownianas. En este caso, los vecinos y vecinas pertenecen a barrios de las localidades de Glew, Longchamps, Malvinas Argentinas, Rafael Calzada, Claypole, Burzaco, y San José. “Este tipo de actividades es una de las que más nos emocionan porque entendemos que no hay nada más movilizador que tener la casa propia, a nuestro nombre, algo que genera certidumbre y queda para nuestros hijos. Por eso estamos orgullosos del trabajo que venimos llevando adelante con el Gobierno Provincial para que cada vez más sean las familias en tener su escrituración”, sostuvo Mariano Cascallares. En ese sentido, se expresó también Juan Fabiani, quien agradeció el trabajo del equipo browniano y provincial y enfatizó sobre el compromiso de “seguir trabajando para que cada vez sean más los vecinos y vecinas que puedan tener la escritura de su casa”. Dijeron presente en la jornada el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga; la subsecretaria de Tierras y Hábitat, Rosana Riccieri y los delegados Guillermo Antoniani (Glew), José María Vera (Longchamps), Antonella Napoli (Malvinas Argentinas), José Canto (Rafael Calzada), Mabel Klehb (San Francisco de Asís) y Humberto Morelli (San José), entre otros.

