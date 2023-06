Represión en Jujuy: docentes van a un paro nacional

La Junta Ejecutiva del gremio docente CTERA decidió convocar al paro nacional docente para el próximo jueves 22 de junio. La medida se resolvió en rechazo a la represión en Jujuy, tras la reforma constitucional provincial que lleva adelante el gobernador Gerardo Morales. A través de las redes sociales, CTERA confirmó que los maestros irán al paro esta semana. “La Junta Ejecutiva de CTERA ha decidido convocar a un Paro Nacional Docente”, expresaron este domingo. CTERA anuncio paro nacional docente En Twitter, el gremio docente, uno de los más importantes a nivel nacional, comunicó la resolución final tras la reunión que mantuvieron los secretarios y referentes de las distintas jurisdicciones. Dierona conocer los motivos de la medida, que se concretará el próximo jueves. “Los motivos del paro son: ¡Basta de represión al pueblo jujeño! , aumento salarial a los docentes y rechazo a la Reforma Constitucional”, manifestaron. La situación de los docentes en Jujuy se complicó aún más, luego de varios días de protesta por la reforma constitucional que lleva adelante el gobierno de Gerardo Morales. En apoyo a los manifestantes reprimidos, entre ellos maestros, dirigentes político y referentes de organizaciones sociales, CTERA ratificó la decisión de ir al paro nacional docente.

