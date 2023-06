El municipio presentó un mural en homenaje a “Sandro” en Burzaco

En el marco del programa de embellecimiento urbano que lleva adelante el Municipio de Almirante Brown, se presentó en Burzaco un mural en homenaje al indiscutido ídolo no sólo de Argentina sino de toda América, Roberto Sánchez “Sandro”. El actor y cantautor fue recordado con un mural, ubicado en las esquinas de Podestá y la avenida Espora, en inmediaciones del cementerio Gloriam donde descansan sus restos. En esta ocasión, fueron Gabo Luna y Eki Bessada los muralistas que con su arte dibujaron retratos del inolvidable intérprete, con el objetivo de acompañar a sus fieles admiradoras y admiradores que van a la necrópolis cada 19 de agosto en memoria del día de su natalicio. En la obra, que mide aproximadamente 3 metros de alto por 5 largo, se pueden observar también unas rosas chispeantes en alusión al popular tema, uno de sus himnos “Rosa, Rosa”. “A través del programa de embellecimiento urbano, seguimos reconociendo a personalidades muy queridas no solo por los brownianos, en este caso homenajeamos a “Sandro” quien aún nos acompaña con el estilo único de su música”, expresó al respecto Mariano Cascallares quien reconoció el trabajo del Instituto de las Culturas Brown. En tanto, desde la Comuna que conduce el intendente interino, Juan Fabiani, destacaron el gran trabajo de articulación con los diferentes artistas para la puesta en marcha de cada uno de los murales desplegados en los diferentes barrios del distrito. Asimismo, precisaron que próximamente quedará terminado un nuevo mural de “Sandro de América”, ubicado a pocas cuadras del anterior, en Av. Espora al 4300. Allí trabajan los muralistas TIN y Heber Martínez con una estética de los años´60 donde se puede ver a un Sandro joven en un fondo colorido Pop y otra imagen de un Gitano de los ´90 para acompañar su trayectoria de vida con el arte.

Both comments and pings are currently closed.