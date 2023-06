A partir de este sábado, la nafta aumenta un 4,5%

aumento del 4% en naftas y gasoil que se aplicaría en los próximos días, según lo acordado entre el Gobierno y las petroleras, en el marco de Precios Justos. Sin embargo, desde una de las empresas líderes del mercado, consideraron que el acuerdo es “insostenible” y que la suba sería mayor A principios de semana se informó unenque se aplicaría en los próximos días, según lo acordado entre el Gobierno y las petroleras, en el marco de Precios Justos. Sin embargo, desde una de las empresas líderes del mercado, consideraron que” y que la suba sería mayor se creía que el aumento de la nafta y el gasoil podría ser de entre un 6% y un 7%, comenzando a regir entre sábado y domingo. Ahora bien, la confirmación oficial contradijo estos rumores y trascendió en las últimas que, Por esa razón,, comenzando a regir entre sábado y domingo. Ahora bien, la confirmación oficial contradijo estos rumores y trascendió en las últimas que, a partir de las 00:00 de este sábado, la suba de la nafta será de un 4,5%, representando 11 pesos más litro promedio país . Este ajuste contribuye a compensar la variación del tipo de cambio oficial, las diferencias en los costos logísticos y de operación, el achicamiento de la brecha entre grados de combustible y el aumento de precios de biocombustibles. En cuanto a la posición de YPF respecto a las subas, desde las petroleras revelaron los entretelones: “En las reuniones que hay intraempresariales el ala técnica de YPF está de acuerdo con nosotros, pero después está el alá política que quiere otra cosa”.

