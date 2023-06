Trenes: La Fraternidad anunció un paro general de 24 horas

El Sindicato La Fraternidad Conductores de Trenes de la Republica Argentina dispuso un paro general de actividades a nivel nacional por 24 horas el próximo 15 de junio. En un comunicado dado a conocer por el secretariado nacional, encabezado por su Secretario General, Omar Maturano, señalaron que “debido a la dilación mostrada por las empresas de pasajeros Metrovías y Ferrovías, del sector Cargas, Nuevo Central Argentino, Ferrosur Roca y Ferroexpreso Pampeano, para la renovación del acuerdo paritario abril 2023-marzo 2024, convocamos a un paro general a nivel nacional, en defensa de los intereses de nuestros representados”, El Sindicato recordó que “se encuentran agotados los plazos acordados por las partes en el último acuerdo paritario”. A consecuencia de ello llamaron a todo el Personal de Conducción perteneciente a todas las empresas ferroviarias del sector pasajeros y cargas a paralizar sus tareas entre las 0.00 y 24.00 horas del jueves 15 de junio.

