El Frente Renovador se reúne en medio del debate por las candidaturas

En medio del debate por las candidaturas del Frente de Todos de cara a las próximas elecciones, el Frente Renovador se reúne este sábado mientras sus integrantes presionan por una fórmula de consenso. La cita será este sábado 10 de junio desde las 16 en el estadio Arenas (ex Direct TV) ubicado en en la avenida Olivos 2315, Tortuguitas, Malvinas Argentinas. Se espera que concurran referentes de todo el país y que el cierre esté a cargo del ministro de Economía, Sergio Massa. En total, se prevé que unos 12 asistentes se reunirán en el cónclave.

Faltando dos semanas para el cierre de listas, cada vez más actores políticos se suman al reclamo de lograr un candidato único de consenso en el Frente de Todos de cara a las próximas elecciones. Tal es el caso de varios referentes del Frente Renovador y de los gobernadores, quienes durante la jornada del miércoles elevaron su pedido a favor de una fórmula única. La tensión entre los miembros de la coalición oficialista fue escalando y terminó con una reunión entre el propio presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa. Si bien voceros oficiales señalaron que en el encuentro en el despacho presidencial (que duró dos horas y cuarenta minutos) se abordaron temas económicos, fueron varios los voceros del Frente Renovador que durante esta semana se encargaron de presionar para lograr un candidato único. En esta línea se expresó el ministro de Transporte, Diego Giuliano, quien reiteró sus cuestionamientos a llevar a cabo una competencia interna en el Frente de Todos porque “pueden traer dificultades en la gestión, si se realiza una PASO entre ministros del mismo gobierno”. “Una PASO interministerial podría tener una dificultad en la gestión”, consideró Giuliano, que en declaraciones a Radio 10. También salieron como voceros del partido massista el diputado Carlos Selva y el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren. La jornada se cerró con un lapidario mensaje de la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau, quien arremetió contra Victoria Tolosa Paz. Que astuta demuestra ser la ministra que ahora descubrió que provengo del Radicalismo ,después de que trabaje años para construir el Frente de todos con mis compañeros y milité como cientos de miles la boleta que encabezó en el 2021, sin PAS0 y sin reprocharle jamás haber… https://t.co/O6UxUO8ECe — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) June 8, 2023

“Se pregona la unidad dividiendo, hay funcionarios gestionando y otros de rosca”, volvió a cargar la ladera de Massa contra la ministra de Desarrollo Social y el precandidato presidencial, Daniel Scioli. Congreso del Frente Renovador: a qué hora habla Massa

El Congreso del Frente Renovador tendrá cita a partir de las 16 horas, con la presencia de representantes de todas las provincias del país. El evento será en el estadio Arenas (ex direct tv) ubicado en en la avenida Olivos 2315, Tortuguitas, Malvinas Argentinas. El acto cerrará a las 17 horas con la palabra del ministro de Economía Sergio Massa, acompañando por las principales figuras políticas de este espacio político.

