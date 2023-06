Cascallares entregó insumos a emprendedores textiles de Almirante Brown

Durante un acto llevado a cabo en el Centro de Desarrollo Productivo Incuba Brown de Burzaco Mariano Cascallares entregó insumos a emprendedores y emprendedoras textiles de nuestro distrito. Un total de 160 fueron los vecinos beneficiados con la iniciativa, a través de la cual recibieron telas e insumos para el desarrollo de sus emprendimientos. La jornada contó con la participación de la titular del Instituto Municipal de Economía Social (IMES), Ivanna Rezano y el subsecretario de Desarrollo y Derechos Social, Adrián Arano. Esta es la tercera entrega de telas que realiza el Municipio a emprendedores textiles de Almirante Brown. En la oportunidad, Cascallares, no solo felicitó a las y los emprendedores, sino que también agradeció el trabajo del Municipio que acompaña a todos los vecinos con distintas políticas públicas en búsqueda de nuevos espacios para la producción, acercando al emprendedor con el consumidor y ayudando con insumos. “Almirante Brown siempre ha tenido una fuerza de trabajo en la industria textil muy grande y estamos orgullosos, pero también permanente apoyamos con microcréditos, insumos, herramientas y maquinarias, ya que entendemos que la mejor política social es, sin duda, la generación del trabajo”, expresó Cascallares. Rezano, en tanto, agradeció la decisión política del Estado de abrir las puertas y generar espacios hacia toda la comunidad con el objetivo de promover oportunidades para hacer su propio trabajo. Desde el Municipio, que conduce el intendente interino, Juan Fabiani, informaron que se otorgaron entre 30 y 40 metros de tela a cada uno emprendedores que participan de las ferias, y a aquellos que llegaron al Instituto de la Economía Social a través de los programas del banco de herramientas, microcréditos y también a quienes recibieron capacitación para dar los primeros pasos con su emprendimiento. Participó también de esta actividad la directora de Economía Social, Gabriela Lacquaniti.

