Sileone, Silvina Gvitz, Cascallares y Fabiani inauguraron la 7° edición de la Feria del Libro de Brown

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, inauguraron junto al director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni y a la secretaria de Educación de la Nación, Silvina Gvitz, la 7° edición de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown, una iniciativa que se lleva adelante hasta el domingo y cuenta con más de 100 expositores, stands con libros y charlas magistrales. El acto formal de inauguración se concretó con el tradicional corte de cintas en la entrada de la feria. Luego, las autoridades se trasladaron hasta el Auditorio Roldolfo Walsh, donde Cascallares remarcó su “inmensa felicidad de poner en marcha formalmente la séptima edición de nuestra Feria Internacional del Libro de Almirante Brown, un evento que realizamos con mucho cariño y pasión con el objetivo de acercar la cultura y la literatura a nuestros vecinos y vecinas”. De esta manera, el evento cultural y literario más importante de la región se puso en marcha bajo el lema “Brown: 150 años de Historia”. Este año la Feria del Libro contará con la participación numerosos artistas y personalidades destacadas de la cultura como Alejandro Dolina, Gabriel Rolón, Cynthia Wila, Felipe Pigna, Sol Despeinada, Darío Sztajnszrajber, Víctor Heredia, Taty Almeida, Gustavo Sylvestre, Teresa Parodi, Mauro Szeta y Paulo Kablan, entre otros 100 expositores y expositoras, además de los shows de Paka Paka. En ese sentido, Cascallares subrayó que “en coincidencia con los 150 años de nuestro partido de Almirante Brown estamos muy emocionados porque este evento sigue creciendo cada año con más expositores, más stands y también con una carpa cada vez más grande”. Y completó: “Los esperamos a todos y todas a disfrutar de un fin de semana repleto de actividades, con más de 100 expositores de primer nivel abordando diferentes temáticas, todo con entrada libre y gratuita para disfrutar con amigos y en familia”. La actividad en la feria comenzó este jueves desde muy temprano ya que, tanto hoy como mañana, miles de alumnos y alumnas de distintos niveles educativos y modalidades del distrito empezaron a recorrer los pasillos de la carpa ubicada en Plaza Brown y también participando de charlas y conferencias de muy variadas temáticas. Como dato de color, este año visitan FILAB los dinosaurios de Tecnópolis, aportados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que se colocaron en los ingresos a la carpa principal y que desde primera hora sorprenden y alegran a niños y a adultos por igual. El acto de apertura contó también con la presencia de la embajadora de la República de Finlandia en Argentina, Nicola Lindertz; el embajador de Irlanda en Argentina, Gerard McCoy; el agregado Cultural de Paraguay en Argentina, Rodolfo Serafini; el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, Alejandro Vaccaro, y el presidente de la Cámara Argentina del Libro, Martín Gremmelspacher. También dijeron presente el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva, y la directora de PakaPaka, Cielo Salviolo, entre otras autoridades, además de secretarios y subsecretarios, concejales, consejeros escolares, vecinos y vecinas, el diputado nacional Federico Fagioli y el rector de la UNAB, Pablo Domenichini. Durante el acto de inauguración las autoridades le enviaron un afectuoso saludo a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, madrina de la Feria del Libro browniana. Agenda del jueves Este jueves a las 15:30 habrá un show de PakaPaka titulado “El gran desafío de Zamba y Nina por Argentina” en el auditorio Rodolfo Walsh, en tanto que a las 16:30 Dolores Reyes presentará su novela “Miseria” y a las 18:30 Hernán Brienza hablará sobre su libro “Éxodo Jujeño”. Además, entre muchas otras presentaciones que se realizarán durante todo el día, el broche de oro estará a cargo de Gabriel Rolón y Cynthia Wila, quienes desde las 20 horas hablarán sobre “Amores que duelan” en el auditorio Rodolfo Walsh. La agenda completa está disponible en https://www.educacion.brown.gob.ar/agendafilab y también en https://www.facebook.com/secretariaeducacionbrown donde los vecinos y vecinas pueden encontrar el cronograma de todas las actividades. La feria Esta nueva edición de FILAB se lleva adelante en un moderno complejo de carpas instalado en la Plaza Brown, el cual está conformado por un amplio sector con stands de libros de distintas editoriales y también auditorios específicos para diversas actividades. En tal sentido, los vecinos y vecinas encontrarán este año los auditorios Rodolfo Walsh, Amelia Lapeyrière, Leonardo Salgado, Browncito y de Ciencia y Tecnología y también los Espacios Julio Cortazar, Jorge Luis Borges y una Carpa Joven. Además de la gran carpa central, en las inmediaciones habrá también un espacio dedicado a la Kermés de PakaPaka y de muestras de Télam, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y del Ministerio de Educación de la Nación, además de una zona de Planetarios, Tecnópolis, Turismo Brown, la Granja Educativa Municipal y un Aula Tecnológica Móvil. Desde el Municipio que conduce el intendente interino Juan Fabiani indicaron que a eso se suma la presencia de los ex combatientes de Malvinas y también los tradicionales Food Trucks que ofrecerán diversas propuestas gastronómicas durante el fin de semana. Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown en articulación con las distintas áreas de la Comuna, cuenta –como es habitual- con una amplia variedad de propuestas editoriales, educativas y culturales entre las que se incluyen presentaciones de libros, charlas, conferencias, narraciones y espectáculos para todas las edades.

