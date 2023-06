Lomas: Uno de los adolescentes acusado del crimen de Andrés Blaquier se escapó de un instituto de menores

Uno de los menores preso por el crimen del empresario Andrés Blaquier, ocurrido a fines de octubre del año pasado durante un asalto en la autopista Panamericana, se escapó este miércoles de un instituto de menores de Lomas de Zamora y hacia esta noche permanecía prófugo, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. En consecuencia, el juez Alejandro Diego Flori, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de San Isidro con asiento en Pilar, ordenó su inmediata captura y se inició un operativo de búsqueda. El adolescente ya había intentado fugarse del instituto hace unos meses, durante un traslado por Panamericana en un vehículo penitenciario que iba a 100 kilómetros por hora. Y trató de hacerlo en complicidad con el otro detenido y acusado por el asesinato de Blaquier. Te puede interesar: Los menores presos por el crimen de Andrés Blaquier quisieron fugarse e intentaron ahorcar a un celador En aquella ocasión, uno de ellos golpeó brutalmente a uno de los celadores, mientras el otro, desde atrás, le cruzó la cadena de las esposas por el cuello a un segundo guardia, para ahorcarlo. Al mismo tiempo, los menores les gritaban al chofer de la camioneta que detenga el vehículo y comenzaron a golpearse las cabezas entre sí y a darlas contra las ventanillas del vehículo con la intención de autolesionarse y culpar a los celadores. Los amenazaban con un “¡les va a recaber!”, mientras se reían y aseguraban que iban a denunciarlos por provocarles esas heridas. Al empresario lo mataron para robarle la moto

Ese episodio sucedió el 22 de marzo pasado. Fue cuando los menores regresaban a los centros de detención en los que estaban alojados. Habían asistido a una rueda de reconocimiento por el robo de la moto verde en la que, de acuerdo a la investigación, interceptaron a Blaquier para robarle. En ese marco, uno de ellos gritó “¡ahora!” y atacaron a los celadores. Sin embargo, la acción coordinada duró pocos minutos: los guardias pudieron controlar la situación, aunque debieron ser atendidos por politraumatismos y lesiones cortantes en la cabeza. Luego de la secuencia, por la que se labraron actuaciones y se tomaron declaraciones a los celadores, el mayor de los menores pidió dejar el Instituto Almafuerte de Morón, en el que estaba alojado, y fue trasladado a Lomas de Zamora. “Apenas llegó, en la entrevista de admisión, le dijo a un psicopedagogo que había intentado escapar porque tenía ‘problemas de convivencia’”, indicó Ramiro Salaber, el abogado de la familia del agropecuario asesinado por ese entonces. A la vez, le advirtió al profesional que “era más sencillo evadirse” en ese nuevo centro de detención. “Acá veo muy fácil para escaparme”, agregó. Una de las imágenes del expediente

El juez de Garantías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil que interviene en el caso envió un oficio al Centro de Detención de Lomas de Zamora para que arbitre las medidas necesarias para evitar que el menor escape. Esa medida fue acompañada por Salaber que, además, solicitó que no se realicen más traslados, “excepto que se trate de extrema urgencia”, indicó el abogado. Finalmente, se escapó. El abogado de la familia del empresario asesinado, Ramiro Salaber, reveló que la mujer de Blaquier se enteró de la fuga del menor “por los medios”: “No lo podía creer”. Hasta el momento, no hubo comunicación de parte del juzgado e incluso, el abogado desconoce si desde el centro de detención le comunicaron al juez de la causa. Según precisó Salaber en diálogo con Infobae, el adolescente que se escapó este miércoles es el mayor de los menores involucrados; el de 17 años que conducía la moto que interceptó a Blaquier para luego asesinarlo, pero al ser menor de edad no puede dar a conocer la identidad del criminal. “Se preocupan por proteger a los menores imputados -en este caso asesinos-, se preocupan por cuidarlos que no les pongan penas muy altas y a nosotros nos matan”, reclamó. Salaber definió el caso como “crónica de un final anunciado” a raíz de la vez que uno de los jóvenes había manifestado que era “muy fácil” escapar del centro de detención de menores y apuntó contra el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, organismo a cargo de la institución. El crimen ocurrió el 29 de octubre pasado, en el kilómetro 50 de la autopista Panamericana, cuando los dos adolescentes, a bordo de una moto, se pusieron a la par del empresario, que no se resistió al robo. De todos modos, lo balearon para hacerlo caer y robarle la moto BMW GS1200 negra en la que regresaba al country Martindale de Pilar.

