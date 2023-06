El gesto viral de Lionel Scaloni: le ató los cordones a una señora en un colectivo

Lionel Scaloni volvió a demostrar que es un campeón del mundo en todos los ámbitos de la vida. En este caso, el entrenador de la Seleccción argentina tuvo un noble gesto con una mujer mayor, al atarle los cordones en uno de los colectivos de un aeropuerto. El momento fue captado por un usuario de Twitter y la foto rápidamente se volvió viral. “¡¡¡Sí, es Lionel Scaloni!!! Ayer levantó la Copa del Mundo, y hoy ata los cordones de una pasajera que iba en el mismo micro que los llevaba al avión”, escribió, dando más detalles sobre el inesperado momento. “En un principio, la señora no lo había reconocido hasta que él le dice: ‘Espere que le ato los cordones para que no se caiga’. Cuando se levanta, el marido lo reconoce y enseguida fueron a abrazarlo. ¡Sos GRANDE dentro y fuera de la cancha, Lionel Scaloni!”, completó en su posteo.

