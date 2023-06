Cascallares y Fabiani entregaron ayudas economicas para mejoras habitacionales

Durante un encuentro llevado a cabo en la Casa Municipal de la Cultura, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, entregaron nuevas ayudas económicas a diecisiete familias de nuestro distrito para la concreción de mejoras habitacionales. Los subsidios destinados principalmente a la compra de materiales para la construcción fueron extendidos -en esta ocasión- a familias que residen en las localidades de Burzaco, Mármol, Adrogué, Rafael Calzada, Claypole, Glew, Longchamps y San José. Durante la jornada, Fabiani, que destacó la importancia de tener un Estado Presente, renovó el compromiso del Municipio de seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los brownianos. En tanto, Cascallares indicó: “Seguimos acompañando a nuestros vecinos y vecinas, brindándoles las herramientas necesarias para que puedan crecer, en este caso mejorando el lugar que habitan”. Participaron también de la actividad la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el subsecretario de Desarrollo y Derechos Humanos, Adrián Arano, y la coordinadora General de Acompañamiento Integral de Familia, Cintia Quintana.

