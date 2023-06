El municipio de Brown pavimenta más de 110 cuadras en barrios de Glew

El Municipio de Almirante Brown avanza con un histórico plan de pavimentación que incluye trabajos en 110 cuadras de la localidad de Glew atravesando los barrios Nuevo Sol, El Progreso, Plaza Ferrari, Kanmar, Las Calandrias, Villa París, Almafuerte, La Hermosa, Los Álamos, Gendarmería, Ipona y Parque Roma. Con el objetivo de potenciar la transitabilidad y circulación, las mejoras ya se concretaron siete cuadras de Cruz Varela entre Roger y Gaito; siete cuadras de Antártida Argentina entre Roger y Gaito; siete cuadras de Rubinstein, de Gordillo a Ruta 16; cuatro cuadras de Gaito entre A. Argentina y Gordillo; nueve cuadras de Buenos Aires entre Gaito y Caseros; y una cuadra de Lamas entre Gordillo y Buenos Aires. En este caso los avances fueron para los barrios Los Álamos, Nuevo Sol, Plaza Ferrari y El Progreso en calles que antiguamente eran de tierra y cuyos pavimentos ya se concretaron con el objetivo de conectar las distintas arterias con la Ruta 16. Por otra parte, también se realizaron trabajos en la calle Casona, donde se pavimentaron 25 cuadras con cordón cuneta y obras hidráulicas para evitar inundaciones desde Espora hasta De Navazio y otro tramo de Buenos Aires hasta Arias, potenciando a los barrios Kanmar y Almafuerte. Además, se realiza la pavimentación de cinco cuadras más en Leyes, desde Pereyra hasta Espora beneficiando a vecinos y vecinas de los barrios Gendarmería y La Hermosa; además de tres cuadras de Pereyra desde Leyes hasta Ayala; cuatro cuadras de Arias entre Miguel Cané y Olivera y tres cuadras de Ortiz entre Leyes y Ayala. Cabe destacar que las obras incluyen también la renovación del alumbrado público con tecnología LED, con el objetivo de finalizar el año con el 100 por ciento de cobertura en esta querida localidad y en todo el partido de Almirante Brown. “Estamos avanzando con obras muy importantes en todos los barrios y localidades. En Glew, por ejemplo, estamos finalizando la pavimentación de unas 80 cuadras con instalación de luminarias LED y estamos proyectando 30 más para el segundo semestre del año”, subrayó Mariano Cascallares. En esa línea, sostuvo que “con Juan (Fabiani) y todo el equipo municipal las obras de asfalto son una de las prioridades porque cambian por completo la realidad de los barrios y también de los vecinos y vecinas, potenciando la circulación y también la transitabilidad”. Desde el Municipio de Almirante Brown indicaron también que en los próximos días iniciarán trabajos en once nuevas cuadras más en los barrios El Progreso y Parque Roma. Se trata de las calles Flemming desde Beiró hasta Gordillo; Patagones desde Beiró hasta El Ceibo, y El Ceibo desde Lamas hasta Patagones con la impronta de que la línea de colectivos 501 sume mayor recorrido en toda la zona. Por último, para el segundo semestre del año se están proyectando unas 30 cuadras más para los barrios Ipona, Villa París y Las Calandrias. Entre ellas, seis cuadras de Azul desde la Ruta 210 hasta Soldi; cinco de Andrade desde Carriego hasta Olivera y cinco de Alberdi desde Giraldes hasta la Ruta 210. También tres cuadras de San Juan, desde Arias hasta Juan de Garay; 2 de Andrecito, desde Mazzini hasta Méndez; 2 de Garibaldi, desde Newbery hasta 33 Orientales; una de Tacuarembó, desde Mazzini hasta Méndez; una de Mazzini hasta Andrecito y 33 Orientales; una de Juan de Garay, entre Santa Fe y San Juan; una de Becquer entre Rojas y Soldi y una entre Rojas, entre Laferrere y Becquer.

