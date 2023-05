Brown: explotó una casa por escape de gas y murió el dueño

Un hombre de 97 años falleció este martes debido a las lesiones sufridas tras la explosión de su vivienda en la localidad de San José. Se registró este martes una explosión en una casa de la localidad bonaerense de San José, en Almirante Brown, por un aparente escape de gas., y falleció el propietario, un hombre de 97 años Tras las primeras informaciones se reveló que la vivienda había quedado destruida. Se derrumbó el techo y quedó una persona atrapada, quien terminó siendo la víctima fatal. Según el perfil de los Bomberos de Almirante Brown en la red social Facebook, donde subieron relato e imágenes del lugar de la explosión, la misma se debió “a una acumulación de gas” en la vivienda ubicada en la calle La Rioja 650, del barrio San José. De acuerdo a los bomberos, el hombre, de 97 años, murió en el hospital Arturo Oñativia, de Rafael Calzada, por las heridas y quemaduras recibidas en el 60 por ciento del cuerpo. “Llegó en estado crítico y si bien se intentó reanimarlo, falleció a poco de ser ingresado a la guardia”, señalaron fuentes sanitarias. En tato, la vivienda tuvo “serios destrozos en la planta alta de la casa, y afectó al hombre que habitaba la parte alta”, que fue rescatado de los escombros por personal de Bomberos y de Defensa Civil del municipio bonaerense. Agregaron que las primeras hipótesis del siniestro es la de una “acumulación de gas y el techo resultó desprendido por completo”. La explosión, agregaron los bomberos, se produjo en horas de la tarde y el estruendo se “sintió en varias cuadras a la redonda”. Jorge, un hijo del anciano fallecido, explicó en declaraciones televisivas que estaba en la planta baja, donde vive, cuando escuchó la explosión. “Ocurrió a la hora que él tomaba el té, quizá se le apagó la hornalla de la cocina, aunque también tenía una pantallita de gas”, añadió.

