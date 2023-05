El Instituto de Formación Docente N°41 celebra su aniversario con otra obra historica

La comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N° 41 celebró el 50 aniversario de su creación. Del emotivo acto participaron Mariano Cascallares y el intendente interino Juan Fabiani que anunciaron el inicio de la construcción del segundo edificio para esa querida institución educativa. Justamente el festejo tuvo como escenario las nuevas instalaciones del Instituto N° 41 inauguradas oficialmente en marzo del 2021, en Cervantes Saavedra y Colombres de barrio Vattuone. Cabe señalar, que el instituto nunca había tenido un espacio propio, una demanda sostenida durante muchos años que finalmente tuvo respuesta. En la oportunidad Mariano Cascallares subrayó que “ahora nos hace muy felices estar poniendo en marcha desde el Municipio la construcción del segundo edificio para el querido Instituto N° 41. Ya instalamos el obrador y comienzan los trabajos que permitirán sumar muchas más aulas para la formación de las y los futuros docentes de nuestra región”. De ese modo, una vez que se finalice la obra en marcha esta institución educativa contará con dos edificios propios totalmente nuevos y equipados. El evento contó con la participación del presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, la titular del Consejo Escolar, María Marta Silva, la subsecretaría de Educación local, Paula Falcón y la directora de la institución, Susana Elola, entre otras, autoridades, inspectores, docentes y estudiantes. Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, que marcaron el inicio del acto, Elola -que tuvo a cargo las palabras de bienvenida- destacó el trabajo que durante cinco décadas llevó adelante la institución, una loable tarea promovida con libertad, responsabilidad y respeto para construir conocimiento y educar “antes, ahora y en el futuro”. Por su parte, Fabiani subrayó: “Es un orgullo tener este edificio, poder enseñar y aprender en un lugar digno, ya que nuestro objetivo es luchar por una educación pública de calidad”. “Estamos muy agradecidos de que nos permitan ser parte de este hito, y vamos por cincuenta años más”, sostuvo. En la ocasión, el jefe Regional de Educación, Leonardo Lafflitto se sumó con palabras de agradecimiento por el enorme desempeño de toda la comunidad educativa, mientras que la profesora -licenciada en Física-, Vanesa Viña, y Alejandro Bracco estudiante de historia, compartieron sus vivencias en la institución. En tanto, Cascallares celebró poder compartir junto a docentes y estudiantes- que participaron activamente para hacer realidad el sueño de la sede propia- un evento tan importante para una institución que creció y transformó la vida de muchos vecinos y vecinas del distrito. Al término de la ceremonia, Cascallares y Fabiani entregaron una placa conmemorativa. Las autoridades del instituto también recibieron una copia de la ordenanza que declara de interés municipal y educativo al 50 aniversario del instituto. Y se celebró además los 45 años de la cooperadora escolar. Durante la jornada también, estudiantes de Lengua realizaron una presentación artística para el deleite de todos los presentes. Vale recordar, que el edificio para el ISFD Nº41 fue un proyecto planificado entre el Municipio de Almirante Brown y la comunidad educativa y concretado por la comuna con financiamiento propio, haciendo realidad el sueño de contar con una sede propia, ya que es un espacio en el que se forman los docentes del distrito y de toda la zona sur del Conurbano. La construcción del inmueble se inició en marzo del 2019 y un año después, en marzo del 2020, comenzó a funcionar como “Centro de Aislamiento de Pacientes Leves de Covid” debido a la situación de pandemia. Finalmente, tras su inauguración, en marzo del 2021, el espacio arrancó con sus actividades para el ciclo lectivo. Además es para destacar, según lo informado desde el Municipio, la institución Nro. 41 cuenta con nueve carreras, el profesorado de Ciencias naturales (física, química y biología), Lengua, Inglés, Ciencias Sociales (historia, geografía), matemática y Filosofía, y una matrícula muy importante que nutre de docentes a toda la región. Fueron también parte del encuentro la directora del Instituto Municipal de Juventud, Micaela Ortiz, el jefe Regional de Educación, Leonardo Lafflitto, la jefa Distrital de Educación, María Inés Centurión, la Jefa Inspectora del área, María del Carmen Gurtubay, y la delegada Municipal de Adrogué, María José Zandonadi, además de ex combatientes de Malvinas.

