Cuándo cobro AUH: calendario de pagos de junio completo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó un nuevo calendario de pagos. En el caso de la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH) los titulares comenzarán a cobrar el jueves 8 aquellos que tengan la terminación del DNI en 0. Por otro lado, se realizará un nuevo aumento y la AUH y la Asignación por Embarazo para Protección Social pasarán a ser de $13.864 por mes. AUH ANSES: calendario de pagos de junio DNI terminados en 0: jueves 8 de junio.

DNI terminados en 1: viernes 9 de junio.

DNI terminados en 2: lunes 12 de junio.

DNI terminados en 3: martes 13 de junio.

DNI terminados en 4: miércoles 14 de junio.

DNI terminados en 5: jueves 15 de junio.

DNI terminados en 6: viernes 16 de junio.

DNI terminados en 7: miércoles 21 de junio.

DNI terminados en 8: jueves 22 de junio.

DNI terminados en 9: viernes 23 de junio.

