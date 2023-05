Con la construcción del pozo de bombeo, completan una etapa clave del Paso Bajo Nivel

La obra del Paso Bajo Nivel que se construye sobre la calle Diehl de Longchamps registró un importante adelanto en los últimos días cuando se avanzó con la construcción del Pozo de Bombeo que constituye el corazón de la obra hidráulica de dicho complejo vial. Así lo informó el Municipio de Almirante Brown al destacar que merced a la articulación con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y con la empresa estatal Trenes Argentinos Infraestructura la construcción de este Paso Bajo Nivel continúa avanzando. Concretamente, los trabajos que se concretaron apuntan a la construcción del Pozo de Bombeo que canalizará el excedente hídrico expulsándolo con bombas hacia un conducto, evitando de ese modo anegamientos en el nuevo cruce vial. “Estamos muy entusiasmados con el avance de las tres obras de Pasos Bajo Niveles que ejecutamos junto a la Nación en nuestro distrito. Y el mismo tiempo vemos como todos los días suman metros y metros el Viaducto de Ruta 4 y la Rotonda Los Pinos, como también avanza la renovación integral del Camino de Cintura”, indicó Mariano Cascallares. Recordó además que al mismo tiempo se está finalizando la parte superior del Paso Bajo Nivel de San Martín que ya fue habilitado al tránsito. “Y se avanza a todo ritmo con el Paso Bajo Nivel de Rafael Calzada y con el de Longchamps”, agregó el intendente interino Juan Fabiani. Los Pasos Bajo Nivel generan mayor seguridad vial para conductores y peatones; fluidez en el tránsito al eliminar las demoras que generan las barreras; mayor conectividad entre ambos lados de las vías; reducción de la contaminación en la zona; y la posibilidad de aumentar la frecuencia del servicio ferroviario. Asimismo, permiten reducir el tiempo de respuesta de los servicios esenciales como ambulancias, Bomberos Voluntarios y fuerzas de seguridad.

Both comments and pings are currently closed.