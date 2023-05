Buscan un acuerdo para que la UTA levante el paro nacional de colectivos de mañana

El paro de colectivos por 24 horas a nivel nacional fue anunciado en el marco de la empantanada discusión paritaria. Trabajo ya no tiene margen para dictar una nueva conciliación obligatoria. Los representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y de las cámaras empresariales volverán a reunirse este lunes en el ministerio de Trabajo para intentar alcanzar un acuerdo en el marco de la empantanada discusión paritaria que permita dejar sin efecto el paro de colectivos por 24 horas anunciado para mañana a nivel nacional. De no arribar las partes a un acuerdo el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, anunció la semana pasada que los colectivos dejarán de circular desde las 0 horas de mañana y hasta las 0 del miércoles

