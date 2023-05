De Pedro y Máximo Kirchner se reunieron con intendentes por acto del 25 de mayo

Eduardo “Wado” de Pedro se mostró con los intendentes peronistas del Conurbano y alimentó las versiones sobre una posible candidatura a gobernador para hacer un enroque con Axel Kicillof. De Pedro llegó a Quilmes acompañado por Máximo Kirchner, el mayor impulsor de la candidatura nacional de Kicillof. Allí esperaban la anfitriona Mayra Mendoza y otros 24 intendentes. La excusa formal de la reunión fue la organización del acto del 25 de mayo que encabezará Cristina Kirchner, una cuestión que raramente requiera la presencia física de 25 intendentes y el ministro del Interior. Wado aceleró su campaña nacional luego de que Cristina publicara la carta de la semana pasada para confirmar que no será candidata a nada. Pero en el propio kirchnerismo creen que podría ser candidato en la provincia si la vicepresidente se define por Kicillof en la nacional.

Both comments and pings are currently closed.