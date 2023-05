Wado de Pedro, Insaurralde,, Cascallares y Fabiani entregaron netbooks a estudiantes brownianos

El ministro del Interior, Wado de Pedro; el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde; Mariano Cascallares, y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezaron un nuevo acto de entrega de 983 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense (CIB), junto a estudiantes de 17 escuelas secundarias de nuestro distrito. La actividad, realizada gracias a la articulación entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Alte Brown, se desarrolló en el Microestadio “Diego Armando Maradona”, del Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia. En el marco de este programa que prevé la entrega total de 5 mil netbooks a estudiantes de sexto y séptimo año de escuelas secundarias de gestión pública brownianas. En esta oportunidad, los dispositivos tecnológicos se entregaron a las escuelas secundarias N°32 de Adrogué; las escuelas secundarias N°2, N°21, N°41, N°42 y N°43 de Burzaco; las N°7, N°49, N°59, N°68 y N°75 de Glew; la N°36 de Longchamps; la N°79 de Rafael Calzada; y las N°8, N°37, N°53 y N°58 de San Francisco de Asís. Acompañaron el intendente de Ezeiza, Gastón Granados; de Merlo, Gustavo Menéndez; el titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín; y el senador provincial Adrián Santarelli; junto al secretario de Interior de la Nación, José Lepere. Por parte del Gobierno Provincial, dijeron presente el director de Educación Secundaria, de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, Gustavo Galli, y la directora provincial de Coordinación de la Gestión Territorial Conurbano Sur, Cristina Vilotta. Es importante mencionar que las nuevas netbooks entregadas en el marco del programa CIB cuentan con el sistema operativo Huayra GNU/Linux, el primer sistema operativo libre desarrollado por el Estado Nacional que incluye una selección de software ideal para el trabajo en clase y mucho más. “Por cuarta semana consecutiva avanzamos con la entrega de netbooks, en el marco de este importante programa provincial que prevé un total de 5 mil dispositivos, y que se realiza con el compromiso y la decisión de achicar la brecha digital y contribuir con una herramienta tecnología trascendental”, sostuvo Mariano Cascallares ante los presentes. A su turno, Wado de Pedro aseguró que “el programa Conectar Igualdad es parte del proyecto de país que queremos, con más educación y oportunidades para todas y todos”. Y Martín Insaurralde destacó que “la educación de calidad debe ser accesible para todas y todos” y el Conectar Igualdad Bonaerense va justamente en ese camino. En esa línea, Fabiani sostuvo que “este programa es importante y necesario porque todos los alumnos y alumnas merecen tener una educación de calidad adaptada a los tiempos que corren y aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías en su desarrollo educativo y también creativo”. De la actividad participaron también la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown, Sergio Pianciola; la subsecretaria de Educación, Paula Falcón; la concejala a cargo del Instituto Municipal de la Juventud, Micaela Ortiz; el jefe Regional de Inspección Escolar, Leonardo Lafflitto, y la jefa Distrital de Inspección Escolar, María Inés Centurión, entre otras autoridades.

Both comments and pings are currently closed.